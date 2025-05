Luis Enrique: "Vi dico come sarà Psg-Inter. Loro squadra vera, Inzaghi..."

Ancora una partita da giocare per entrambe, con un trofeo in palio, ma l'attesa per la finalissima di Champions League è già cominciata. Il Psg sabato disputerà l'ultimo atto della Coppa di Francia contro il Reims , mentre venerdì l' Inter se la vedrà col Como sperando in un inciampo del Napoli in chiave Scudetto . Intanto si è svolto quest'oggi il Media Day riservato al club francese, con il tecnico Luis Enrique che ai microfoni di Sky Sport ha parlato proprio della finale contro i nerazzurri, che si giocherà sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Psg, una stagione straordinaria... senza Mbappé

Quella che va verso la conclusione è una stagione trionfale per i parigini, che hanno stravinto la Ligue 1 e sono in finale nelle altre due competizioni, con la possibilità di chiudere la stagione col Triplete. A inizio anno Luis Enrique si era detto certo che la squadra sarebbe cresciuta "ma non sai realmente cosa succederà, cosa può raggiungere. Siamo però migliorati molto rispetto allo scorso anno". Mbappé è andato via direzione Real Madrid, ma evidentemente è stato dimenticato in fretta.

Anche perché il Psg quest'anno ha avuto un attacco capace di superare gli 80 gol: "Per me ci sono molte stelle in questa squadra, stelle che giocano in funzione della squadra e non viceversa. Sono fortunato ad avere tanti giocatori di alto livello e il loro rendimento è in funzione della squadra e in uno sport collettivo come il calcio è la cosa più importante. Non bisogna dipendere da un solo giocatore, l'importante è che tutta la squadra sia preparata". Poi il discorso si sposta sull'Inter...