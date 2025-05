Inter, la Champions e Inzaghi sul Psg pensando ancora al City: "Meritavamo i supplementari"

"È stata una lunga cavalcata per arrivare alla finale, abbiamo fatto passo dopo passo". Così Simone Inzaghi presenta la finale di Champions League contro il Psg, in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco. L'Inter si presenta all'appuntamento dopo l'indimenticabile doppia sfida contro il Barcellona, che è valsa il ritorno all'ultimo atto del torneo due anni dopo il ko di Istanbul contro il Manchester City. Prima però, i nerazzurri sono attesi al Sinigaglia di Como (venerdì 23 alle 20.45) per l'ultima giornata di campionato, che vede Lautaro e compagni - reduci dal pareggio interno con la Lazio - inseguire gli ultimi 3 punti in palio sperando in un altro passo falso del Napoli, che potrebbe lasciare lo Scudetto a Milano per il secondo anno consecutivo: gli uomini di Antonio Conte affronteranno al Maradona un Cagliari già certo della salvezza. Anche Luis Enrique è stato invitato a fare il punto sulla finale di Monaco.