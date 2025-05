Kvara e Fabian Ruiz, la gufata Scudetto e il sogno Champions: “Sarà una festa”

Marquinhos: "Non siamo il Psg del 2020"

"Il percorso è stato lungo, a volte bello e a volte difficile. Ho vissuto tante cose qui, ho giocato con tanti giocatori e campioni, anche con alcune leggende mondiali. Ora ho l’opportunità di rivivere questo importante momento e gli do un grande valore. Porterò tutto quello che devo portare, ho lasciato passare l’opportunità di vincere la Champions una volta ed era lì in mano, non voglio farlo di nuovo. Voglio vincere e portare questo trofeo a Parigi e a casa, sarebbe la cosa più bella per me. Noi più forti del Psg 2020? Difficile dirlo, sicuramente abbiamo delle idee di gioco diverse e distinte. Quel Psg era forte forte, mi piaceva tanto, abbiamo fatto una stagione bellissima e con tante emozioni, anche se il contesto mondiale era un po’ strano. Questo Psg ha un’energia che porta ad essere ammirato per quello che fa in campo. Credo sia per questo che la gente pensa che questo Psg sia meglio. Io sono innamorato di questa squadra, di quello che facciamo in campo, dei nostri sforzi, del lavoro dei miei compagni, di come il mister prepara le partite e di come viviamo lo spogliatoio".