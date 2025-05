Zidane si schiera contro l'Inter: "Champions? Sono di Marsiglia ma tiferò Psg"

È scattato il conto alla rovescia per la finale di Champions League : sei giorni alla sfida di Monaco di Baviera. Se l' Inter ci arriva dopo la delusione di aver perso lo Scudetto all'ultima giornata e con diversi rumors circa il futuro di Simone Inzaghi , il Psg viene invece dalla vittoria in Coppa di Francia di ieri che fa eco a quella in Ligue 1 . Ma Zinedine Zidane , uno dei massimi esponenti del calcio francese, per chi farà il tifo? La risposta è stata netta.

Champions, Zidane e il tifo in Psg-Inter

A Marsiglia, come riportato da Bfmtv, è scattata l'Inter mania: impazzata di vendita delle maglie interiste in vista della finale col Psg. D'altronde l'OM è l'unica squadra francese ad aver vinto la Champions League fino ad ora (precisamente nel 1993 contro il Milan), e spera di mantenere il primato. Zizou non ha mai giocato al Marsiglia, ma è nato nel capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. D'altro canto è stato anche un calciatore della Juventus dal 1996 al 2001, rimanendo legatissimo al mondo bianconero.

E dunque Zidane avrebbe motivi sia per sostenere sia per andare contro le due finaliste. Ma ogni dubbio, a precisa domanda di Canal+, viene fugato proprio da lui: "Se guarderò la finale di Champions? Certo che la vedrò. Anche se sono di Marsiglia, credo che a vincere debba essere la squadra francese". E dunque Zidane sosterrà Psg nella finalissima del prossimo sabato: per senso patriottico, ma forse anche per... fede bianconera.