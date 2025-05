"Donnarumma, l'amico Sinner, il rinnovo rimandato, le voci sull'Inter e la promessa a Mino Raiola"

Enzo Raiola, che partita sarà Psg-Inter?

«Sarà una finale bellissima. Seppur con percorsi diversi, sono arrivate meritatamente in fondo. L’Inter è partita subito benissimo, mentre per il Psg è stata una strada più in salita, visti i risultati iniziali. Nei quarti e in semifinale hanno dimostrato qualcosa in più delle rivali».



Donnarumma con le sue parate è stato determinante nel torneo.

«Ha fatto il suo dovere. A Liverpool sono arrivati ai rigori e ci ha messo lo zampino. A Birmingham contro l’Aston Villa sembrava tutto fatto, lui è stato bravissimo, con più interventi importanti».



Come sta vivendo Gigio l’attesa?

«Tranquillo. Inizia a sentire la partita alla vigilia o a poche ore prima del fischio d’inizio. Durante la settimana svolge il suo programma di allenamento, sta poi a casa, non cambia le priorità. Pensi che lunedì era a vedere il suo amico Sinner al Roland Garros, vive la sua vita normalmente, cerca di stare in famiglia e con gli amici. Più sereno di così non si può».



A proposito di Sinner, da italiano ha dichiarato che tiferà Inter.

«Sinner ha sicuramente in generale un occhio di riguardo per Gigio, ma ha pure amici all’Inter, per cui vale lo stesso discorso. Parliamo di un grande atleta, uno sportivo, che oltre ad essere un ragazzo eccezionale che crede nel fair play, è il numero uno del mondo».



Cosa proverà Donnarumma ad affrontare una squadra italiana?

« Sfiderà tanti amici, quindi non è la miglior partita possibile da giocare per lui. Non è mai banale, né semplice. Ma questo varrà anche per gli interisti».