"Prima di Psg-Inter ci sia 1’ di silenzio": l’appello per le vittime dell’Heysel

Correggere e sorvegliare la rotta

Sembra incredibile, in un mondo che negli ultimi quarant’anni ha rivoluzionato il modo di informare e ha visto moltiplicarsi all’infinito le possibilità di approfondire qualunque evento della storia, in particolare attraverso Internet e le nuove tecnologie. Eppure questo oceano di informazioni, talvolta approssimative o fuorvianti, non sempre è riuscito a indicare la rotta giusta ai naviganti, né a far loro comprendere fino in fondo ciò che accadde prima, durante e dopo quel 29 maggio di quarant’anni fa. Oggi uno degli obiettivi per preservare e proteggere al meglio la memoria dell’Heysel sembra dunque quello di correggere e sorvegliare la rotta, per sfruttare finalmente, in modo sano, le immense potenzialità informative delle nuove tecnologie. Per evitare che la memoria della strage dell’Heysel si sfilacci e smarrisca il suo doloroso valore. Per scongiurare che si ripeta, in forme e contesti diversi, un altro Heysel.