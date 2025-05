Barella e la telefonata con Donnarumma: “Gliel’ho detto”. Lautaro applaude Kvara

Psg-Inter, conferenza Lautaro Martinez

Poi è toccato a Lautaro Martinez risponde alle domande: "Dobbiamo prepararci al massimo per la partita di domani e concentrarci per battere il PSG. Se cambia indossare la fascia e se c'è più pressione? Direi di sì. Noi sappiamo cosa fare e dobbiamo continuare a fare il nostro calcio, dobbiamo giocare con i nostri mezzi. Di fronte abbiamo un avversario che conosciamo, ma possiamo punirli. Se sono apprezzato più in Italia che in patria? Non lo so, me lo dica lei che è un giornalista argentino. Sa bene come sono visto in Argentina. Pallone d'Oro? I premi individuali vengono dopo, non vuol dire che non conti, ma voglio dare il massimo per la squadra. Voglio vincere la Champions per condividere questa gioia con i tifosi dopo 15 anni. Ho fatto tanti gol e ho giocato partite importanti, ora cerco di crescere a livello europeo. Ogni giorno penso a migliorare e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Sono felice di giocare un'altra finale ed è merito del lavoro, del sacrificio e dell'umiltà".