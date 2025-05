Inter-Psg: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

L'Inter torna in finale di Champions League due anni dopo la resa di Istanbul. Un appuntamento che mette in palio il quarto trofeo nella storia dei nerazzurri, nonché la possibilità di riportare in Italia la Coppa dalle grandi orecchie quindici anni dopo il triplete. Gli uomini di Inzaghi sono reduci dall'indimenticata doppia sfida contro il Barcellona, riaperta nel finale dal classe '88 Acerbi e decisa ai supplementari dall'uomo col trolley Frattesi. La formazione di Luis Enrique, che nella classifica unica ha chiuso al 15º posto prima di ribaltare i pronostici contro il Liverpool, si è aggiudicata le semifinali superando l'Arsenal sia all'Emirates che al Parco dei Principi. Donnarumma e compagni sono chiamati ora a coronare gli oltre due miliardi di euro investiti sul mercato in quasi 15 anni dal Al-Khelaifi, nonché a riscattare il ko di Lisbona alla loro prima finale di Champions nella storia del club. Per Inzaghi, il cui futuro all'Inter è interessato dai rumor d'Arabia, si tratterebbe del primo trionfo europeo da allenatore - da giocatore vinse la Coppa Uefa con la Lazio nel '99 - . Luis Enrique punta invece al secondo titolo dopo quello conquistato in finale a Berlino contro la Juventus nel 2015.