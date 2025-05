Caressa: "Psg-Inter? Digiuno, palestra e telecronaca da atleta! Le critiche dopo il Barcellona…"

"Spessissimo e in genere prendo appunti. Perché ci sono sempre errori che commetti, tipo una parola usata a sproposito oppure un intercalare utilizzato più volte".

Quando si è detto bravo?

"Subito dopo la partita mai, perché sono un po’ provato emotivamente e sono più portato a vedere ciò che non è andato. Però diciamo che il giorno dopo Italia-Germania 2-0 nel 2006 un certo compiacimento c’era...".

Al contrario qual è l’incubo per un telecronista?

"Non arrivare in tempo, essere in ritardo per qualche motivo".

Credevo fosse sbagliare il marcatore...

"A me quello è capitato addirittura in un derby... Poi, con l’esperienza, ti prendi una frazione di secondo in più. Piuttosto ricordo ancora cosa mi è capitato a Wembley per Italia-Austria nel 2021: avevo davanti due plexiglass piazzati lì per il covid che con le luci facevano un riflesso terrificante. Di solito preparo le partite come le poesie alle elementari, cioè nome e numero di maglia, e quella volta non l’avevo fatto... Cominciai a sbagliare un po’ di giocatori: ecco, da allora studio il doppio".