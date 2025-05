"Inter, hai preso un gol da calcetto!": Di Canio sferza Inzaghi in diretta© .

Primo tempo da incubo per l'Inter a Monaco di Baviera con il Psg avanti di due reti nella finale di Champions League . Una prima frazione totalmente dominata dalla formazione di Luis Enrique capace di realizzare due gol in 20 minuti con Hakimi e Doué . Irriconoscibili nei primi 45 minuti i nerazzurri di Inzaghi che sono finiti sotto la lente d'ingradimento di Paolo Di Canio nello studio Sky presente alla Munich Arena .

"Preso un gol da calcetto"

L'ex attaccante ha commentato così la prima rete dei parigini e si appella al tecnico nerazzurro: "Inammissibile, incomprensibile, inaccettabile. Non si può giocare così in una finale di Champions, prendendo gol da calcetto. Spero che Inzaghi faccia leva sulla dignità, l'Inter deve rientrare in maniera completamente diversa per salvare dignità e onore".

