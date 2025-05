Umiliazione Inter in Champions, Milano in silenzio e Barella amaro: "Schiaffi che fanno male"

Sul percorso

è ariivatoai microfoni di Sky Sport per commentare la dura sconfitta in finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain . Le parole del giocatore azzurro: "Mi verrebbero da dire parolacce, ma cerco di trattenermi. C'è tanto dispiacere perché l'immagine che rimane di questa finale un po' cancella il percorso. Nel calcio, come nella vita, rimangono le battute finali, ma io sono super orgoglioso della squadra e di quello che ha messo in campo. Poi rimangono i trofei, purtroppo. Sono super felice di far parte di questo gruppo, che ha spinto al massimo. Complimenti al PSG, sono stati più forti in tutto".

"È la prima cosa che ho detto rientrando negli spogliatoi: fa male, dispiace a tutti. Ma il calcio è così, a volte gli schiaffi arrivano. Bisogna riprendersi, rimboccarsi le maniche e cercare di riportare l'Inter dove merita di stare. Abbiamo sempre spinto al massimo in questa stagione, in tutte le competizioni, non è arrivata la vittoria, ma io sono super orgoglioso del lavoro fatto".