Inter, Inzaghi se lo dice da solo: "Zeru Tituli ma a testa alta". E sul futuro...

La risposta sul Mondiale per Club

In conferenza stampa c'è spazio per un'altra risposta sul futuro. Quando gli viene chiesto se andrà in America per il Mondiale per Club con l'Inter, Inzaghi risponde così: "Non so rispondere a questa domanda, sono venuto qui per educazione e rispetto perché la sconfitta di stasera mi amareggia tantissimo. Dalle sconfitte si esce più forti, anche se chiaramente c'è amarezza. Abbiamo trovato di fronte a noi una squadra più forte che ha vinto con merito".