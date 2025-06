Pagelle Psg-Inter: tenerezza Acerbi, Halloween Dimarco, Lautaro sotto la campana, Inzaghi a lezione

Pagelle Psg

Donnarumma 6.5 Nega il gol della bandiera a Thuram.

Hakimi 7.5 Core 'ngrato dà la prima coltellata alla sua ex squadra (però evita di esultare in faccia agli interisti). Piace anche per l’impegno che ci mette pure in fase difensiva, il suo tallone d’Achille.

Marquinhos 7 Dopo il secondo gol, anziché esultare, mette le dita sulle tempie indicando ai suoi di continuare a usare la testa: per un branco di ragazzini dal talento strabordante è una manna avere uno come lui.

Pacho 8 Marquinhos, di fianco a uno così, potrebbe giocare fino a 40 anni. Impressionante il modo in cui sradica il pallone a Barella dando il via alla ripartenza del raddoppio.

Nuno Mendes 6.5 Lascia a Kvara il compito di pungere, stando a presidiare la sua zona. Hernandez (33' st) ng

Joao Neves 7 Insieme a Dembélé è l’altro giocatore che pare una scheggia impazzita. Zaire-Emery (39' st) ng

Vitinha 8.5 Fa girare il Psg come un orologio e nel primo tempo regala a Doué un assist visionario sull’azione del vantaggio. Si inventa il 3-0 prendendo palla ai 20 metri, ricevendola indietro di tacco da Dembélé e spalancando la porta a Doué.

Fabian Ruiz 7.5 Quantità, qualità e senso tattico: a centrocampo è un califfo. Mayulu (39' st) 6.5 Entra e fa pokerissimo.

Doué 9 L’uomo che fa a fette l’Inter martedì compirà 20 anni. Regala l’assist per l’1-0 ad Hakimi, si mette in proprio sul secondo e terzo gol, regala un paio di colpi di tacco da urlo ed è imprendibile. Un giorno il Pallone d’Oro sarà suo. Barcola (22' st) 6 Fa l’assist per il 5-0.

Dembélé 8.5 In teoria dovrebbe essere il centravanti, ma Acerbi là in mezzo, non lo vede mai perché lui gioca dappertutto. Regala due assist a Doué e quello dell’apoteosi a Kvaratskhelia: mostruoso.

Kvaratskhelia 8 Con un movimento da far vedere nelle scuole calcio libera lo spazio all’incursione di Doué sull’1-0, e alla fine segna pure. Gonçalo Ramos (39' st) ng

All. Luis Henrique 9 Così si gioca solo in paradiso. Rifà il Triplete giocando un calcio sublime.