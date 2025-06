Inter, umiliazione totale ma non fallimento: su cosa bisogna riflettere  

Umiliazione totale. Non c’è appiglio, non c’è ragionamento, non c’è giustificazione: nessuna finale dell’era moderna è stata persa in modo così mortificante sotto il profilo agonistico. Il 5-0 (punteggio record) con cui il Paris Saint Germain ha seppellito l’Inter sul campo di Monaco di Baviera chiude nel peggiore dei modi la stagione e, forse, il ciclo di questa Inter. Una superiorità così indiscutibile non è il frutto di una discrepanza tecnica (che esisteva, ma non era così profonda), ma anche e soprattutto di una differente condizione atletica e psicologica. Il Psg avrebbe vinto comunque, ma l’Inter era alla frutta e ha vissuto una notte che resterà per sempre nella storia. Ma, a questo punto, è un fallimento totale? Si fa presto a cantare “Zero Tituli”, perché lo slogan era e resta geniale invenzione di quel genio di Mou e il fatto che diventi boomerang lo rende ancora più salace.

Ma, al di là degli sfottò, è davvero una stagione fallimentare per l’Inter? La risposta razionale è no. Non può esserlo una stagione nella quale perdi lo scudetto per un punto e arrivi in finale di Champions dopo aver eliminato un Bayern d’acciaio e un Barcellona fenomenale.Certo, non consoli così un popolo che ha visto sgretolarsi i sogni negli ultimi tre mesi della stagione, uno per volta, in modo progressivamente più crudele.