Da Mbappé a Kolo Muani fino a Pogba: tutti in estasi per il Psg

PARIGI (Francia) - Il trionfo del Paris Saint-Germain in Champions League è stato celebrato da tanti giocatori soprattutto ex che hanno vestito la maglia dei parigini. Tra gli ex spunta su tutti il post di Kyllian Mbappè che lasciò il Psg per il Real Madrid la scorsa estate proprio per cercare di alzare la Coppa Campioni ma, oggi, gli tocca complimentarsi con i suoi ex compagni scrivendo su Instagram: "Il grande giorno è finalmente arrivato. Una vittoria con lo stile di un intero club. Congratulazioni PSG". A fare eco a Mbappè anche Neymar Jr che da Brasile ha ripostato la cerimonia con un semplice "Parabéns Psg (congratulazioni Psg, ndr)" seguito da applausi.