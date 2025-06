Rafael Pol, chi è e perché è scoppiato a piangere dopo la vittoria Psg

Il Paris Saint-Germain ha conquistato il suo primo titolo in assoluto in Champions League, battendo l’Inter con un sorprendente 5-0 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. A catturare la scena però non sono stati soltanto i marcatori di una serata indimenticabile come Hakimi, Doue, Kvaratskhelia e Mayulu, ma anche Rafael Pol, il braccio destro di Luis Enrique, protagonista di un momento di intensa emozione.