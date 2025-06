Fair play finanziario, Barcellona nei guai: a rischio sanzione in Champions League

Il Barcellona rischia una sanzione nella prossima Champions League per aver violato il cosiddetto fair play finanziario dell'Uefa per il secondo anno consecutivo. A sostenerlo è 'The Times', secondo il quale, per le stesse ragioni, potrebbero essere sanzionate anche Chelsea e Aston Villa seppure con una pena più lieve, trattandosi della prima violazione. La sanzione inflitta ai blaugrana, secondo il quotidiano britannico, potrebbe concretizzarsi nell'iscrizione alla competizione di un ristretto numero di giocatori o la penalizzazione di punti per la stagione successiva.