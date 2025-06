Dembelé, retroscena Donnarumma: "Così ci ha caricati prima di Psg-Inter"

Una vittoria che rimarrà nella storia, del Psg e della Champions League . Il trionfo in finale per 5-0 non è ancora stato dimenticato dai calciatori dell' Inter , come rivelato nelle scorse ore da Dumfries . Ma, seppur in senso chiaramente opposto, quella di Monaco di Baviera è una serata indelebile anche per i parigini. A svelare un retroscena di quella sera è Ousmane Dembelé , grande protagonista della vittoria sui nerazzurri e serissimo candidato al Pallone d'oro. Soggetto dell'aneddoto? Gianluigi Donnarumma .

Dembele, Psg-Inter e l'aneddoto Donnarumma

L'attaccante francese ha svelato: "Sul pullman, prima del match, Donnarumma ha consegnato a calciatori e staff una lettera. Sopra c'era un messaggio di incoraggiamento, affermando come quanto fatto in stagione era eccezionale: è stato qualcosa di forte". Così Dembelé nell'intervista rilasciata a France Football, che è proseguita con altri dettagli: "Per di più lo ha scritto in inglese, in francese e in portoghese, comprensibile per tutti. C'era già la giusta motivazione per la partita, ma dopo la lettera ne avevamo ancora di più: è stato davvero un bel gesto da parte sua".

