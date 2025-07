Champions League, cambiano le regole: niente più casi Inter e le novità

La Champions League e le competizioni europee sono pronte a cambiare ulteriormente. Il nuovo format introdotto nella stagione 2024/25 porterà con sé un’importante novità per la fase a eliminazione diretta, come evidenziato da documenti visionati da Calcio e Finanza. Nella stagione precedente, gli accoppiamenti dagli ottavi di finale in poi venivano determinati in base al piazzamento nella cosiddetta fase campionato - la classifica generale al termine delle prime otto partite (sei nella Conference League, anche con il nuovo formato). Tuttavia, l’alternanza tra gara d’andata e ritorno nei quarti e nelle semifinali veniva decisa tramite sorteggio, senza tenere conto della posizione in classifica al termine della League Phase. E i vertici UEFA hanno deciso di dare più importanza alle prime otto partite.