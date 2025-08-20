Playoff Champions: Fenerbahce, pari senza gol col Benfica. Super Bodo, che manita!

Si è chiuso questa sera il quadro delle gare d’andata del turno di qualificazione alla prossima Champions League. Dopo le tre partite disputate ieri, altre quattro sfide hanno completato il programma. Il big match della serata, andato in scena a Istanbul, non ha regalato reti: il Fenerbahce di José Mourinho si è fermato sullo 0-0 contro il Benfica (in dieci dal 71' per l'espulsione di Florentino) La squadra turca, spinta da un grande pubblico, non è riuscita a trovare il guizzo giusto e dovrà cercare l’impresa al ritorno in Portogallo per continuare il cammino verso il super girone. Stesso risultato a Glasgow, dove il Celtic non è andato oltre il pareggio a reti bianche contro i kazaki del Kairat Almaty, lasciando aperto il discorso qualificazione.