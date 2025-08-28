Champions e Juve, chi si rivede: Pogba, Huijsen, Emre Can, Veiga e non solo

Juve , quanti ex in Champions League ! A Montecarlo è andato in scena il sorteggio per gli accoppiamenti della campagna europea , con il nuovo modello di torneo in vigore dalla passata stagione. I bianconeri, inseriti in seconda fascia, hanno pescato Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo, Pafos e Monaco . Alcune sfide decisamente affascinanti per la squadra di Igor Tudor , anche perché di fronte ci saranno numerosi giocatori dal passato juventino.

Juve, quanti ex in Champions

La Juve, dopo l'amichevole estiva vinta in Germania, affronterà il Borussia Dortmund anche in Champions League. Nelle fila dei gialloneri c'è Emre Can, che ha giocato a Torino dal 2018 al 2020 vincendo uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana. Poi i problemi di salute curati a Torino e l trasferimento proprio al Dortmund, dove milita da 5 anni. A seguire il Real Madrid: tra le fila dei blancos c'è ovviamente Dean Huijsen, arrivato alla corte di Xabi Alonso questa estate e che dunque troverà il suo passato nel percorso europeo. Il difensore è cresciuto nel settore giovanile bianconero prima di trasferirsi un anno fa al Bournemouth a titolo definitivo: le merengues se lo sono assicurato per una cifra monstre, e in breve tempo ha già preso il comando della retroguardia madrilena.

Dalla Spagna al Portogallo, con Enzo Barrenechea al Benfica: l'arrivo alla Next Gen nel 2020, la crescita e l'arrivo anche in prima squadra. Il club nel 2023 decide di darlo in prestito al Frosinone, dove prosegue il percorso di crescita insieme a Soulé e poi anche a Kaio Jorge. Un anno dopo il trasferimento a titolo definitivo all'Aston Villa insieme a Iling-Junior, con Douglas Luiz a fare il percorso inverso. Niente esordio coi Villans, che lo girano immediatamente in prestito al Valencia. L'esperienza in Liga, il ritorno in Inghilterra e poi il nuovo trasferimento quest'estate proprio al Benfica, in prestito con obbligo di riscatto, dove sta prendendosi il posto da titolare inamovibile.

Monaco, Zakaria e Pogba sfidano il passato

Restando in Spagna, la Juve troverà un altro calciatore che ha vestito la maglia bianconera nel recente passato: si tratta di Renato Veiga. Lo scorso inverno il prestito a Torino dal Chelsea, in estate la possibilità che le strade si ricongiungessero era concreta, alla fine però il passaggio dal Blues al 'Sottomarino giallo' che ha investito una cifra importante per assicurarselo. A chiudere il quadro c'è il Monaco, dove giocano due calciatori dal passato juventino. Il primo è Denis Zakaria: per lui una brevissima parentesi alla 'Vecchia Signora' nel 2022. Arrivato a gennaio dal Gladbach, fu ceduto in prestito il settembre dello stesso anno al Chelsea. Nel 2023 il trasferimento a titolo definitivo al Monaco.

Infine, ovviamente, Paul Pogba: la prima esperienza a Torino indimenticabile, colma di successi e con anche una finale di Champions disputata. Poi la cessione record al Manchester United, infine il ritorno a Torino con le cose che sono andate decisamente peggio rispetto alla prima volta: prima i problemi fisici, poi il caso doping con relativa squalifica che ha chiuso il sipario sulla seconda esperienza bianconera. Dopo un periodo di pausa, Pogba quest'estate ha deciso di ripartire dal Monaco: destino ha voluto che sulla sua strada, stavolta da avversaria, si trovasse proprio la Juve.

