Marotta, Champions Inter: "Contento di Liverpool e Arsenal a Milano e...di non andare in Kazakistan"

Passato, presente e futuro Inter: parla Giuseppe Marotta. Il presidente nerazzurro, al termine dei sorteggi per la prossima Champions League, ha analizzato il percorso che attende la squadra in Europa e rispondendo anche alle domande sul neo tecnico Chivu, che debutterà da allenatore nella manifestazione proprio il prossimo settembre. Il dirigente non ha lesinato risposte anche in ottica calciomercato, chiarendo lo stato delle cose. Una risposta da Marotta è arrivata anche sul pesantissimo ko arrivato nella finale della scorsa edizione della Champions contro il Psg.
Champions Inter, Marotta e il 5-0 col Psg
"Sconfitta con il Psg? Intanto alla finale ci siamo arrivati" ha ricordato con orgoglio ai microfoni di Sky Sport. "A livello statistico, dal 2018/19 abbiamo rappresentato maggiormente l’Italia ed è un orgoglio e un vanto. Come obiettivo vogliamo fare bene". Marotta ha poi speso parole dense di fiducia per il nuovo tecnico nerazzurro, Cristian Chivu: "Lui è alla prima esperienza da allenatore, ma questa manifestazione l’ha vinta, sa come si affrontano gli avversari". A seguire un commento sul nuovo format della Champions League: "Questa nuova formula è molto difficile, l’importante è affrontare le squadre al momento giusto e che l’aspetto psicologico e della forma fisica sia sempre al massimo".
Liverpool, Arsenal e... Kairat
Liverpool e Arsenal incroceranno i nerazzurro, entrambe le inglesi giocheranno a San Siro: quando viene fatto notare che in quelle due occasioni potrebbero arrivare incassi importanti in ottica mercato Marotta ha sorriso e poi ha risposto: "No, non ci facciamo condizionare da questo, assolutamente. Abbiamo fatto il programma di mercato con un modello diverso, investendo sui giovani, dei quali quattro comprati e uno del nostro settore giovanile, Pio Esposito. Un’età media di 21 anni e mezzo, in sintonia con le linee guida della proprietà e del club".
Il discorso torna sulla Champions e su Chivu, con il presidente nerazzurro che chiarisce: "Abbiamo un allenatore all’esordio ma ricco d’esperienza". Sulla presenza di due big inglesi nel girone, Marotta si è detto ottimista ma consapevole della difficoltà: "Da appassionato di calcio sono contento, il livello di difficoltà è molto alto ma sono fiducioso. In casa avremo il supporto dei nostri splendidi tifosi e ce la giocheremo. L’aspetto più delicato, oltre al blasone, sarà avere una condizione psico-fisica perfetta". Infine, un commento anche sulla sfida con il Kairat Almaty, squadra del Kazakistan, he l’Inter affronterà a San Siro: "Ho visto che al Real Madrid è toccata la trasferta, 7 ore di viaggio sono tanta roba. Siamo assolutamente contenti di affrontarli in casa".