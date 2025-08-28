Marotta, Champions Inter: "Contento di Liverpool e Arsenal a Milano e...di non andare in Kazakistan"

Passato, presente e futuro Inter : parla Giuseppe Marotta . Il presidente nerazzurro, al termine dei sorteggi per la prossima Champions League , ha analizzato il percorso che attende la squadra in Europa e rispondendo anche alle domande sul neo tecnico Chivu, che debutterà da allenatore nella manifestazione proprio il prossimo settembre. Il dirigente non ha lesinato risposte anche in ottica calciomercato , chiarendo lo stato delle cose. Una risposta da Marotta è arrivata anche sul pesantissimo ko arrivato nella finale della scorsa edizione della Champions contro il Psg .

Champions Inter, Marotta e il 5-0 col Psg

"Sconfitta con il Psg? Intanto alla finale ci siamo arrivati" ha ricordato con orgoglio ai microfoni di Sky Sport. "A livello statistico, dal 2018/19 abbiamo rappresentato maggiormente l’Italia ed è un orgoglio e un vanto. Come obiettivo vogliamo fare bene". Marotta ha poi speso parole dense di fiducia per il nuovo tecnico nerazzurro, Cristian Chivu: "Lui è alla prima esperienza da allenatore, ma questa manifestazione l’ha vinta, sa come si affrontano gli avversari". A seguire un commento sul nuovo format della Champions League: "Questa nuova formula è molto difficile, l’importante è affrontare le squadre al momento giusto e che l’aspetto psicologico e della forma fisica sia sempre al massimo".

Liverpool, Arsenal e... Kairat

Liverpool e Arsenal incroceranno i nerazzurro, entrambe le inglesi giocheranno a San Siro: quando viene fatto notare che in quelle due occasioni potrebbero arrivare incassi importanti in ottica mercato Marotta ha sorriso e poi ha risposto: "No, non ci facciamo condizionare da questo, assolutamente. Abbiamo fatto il programma di mercato con un modello diverso, investendo sui giovani, dei quali quattro comprati e uno del nostro settore giovanile, Pio Esposito. Un’età media di 21 anni e mezzo, in sintonia con le linee guida della proprietà e del club".

Il discorso torna sulla Champions e su Chivu, con il presidente nerazzurro che chiarisce: "Abbiamo un allenatore all’esordio ma ricco d’esperienza". Sulla presenza di due big inglesi nel girone, Marotta si è detto ottimista ma consapevole della difficoltà: "Da appassionato di calcio sono contento, il livello di difficoltà è molto alto ma sono fiducioso. In casa avremo il supporto dei nostri splendidi tifosi e ce la giocheremo. L’aspetto più delicato, oltre al blasone, sarà avere una condizione psico-fisica perfetta". Infine, un commento anche sulla sfida con il Kairat Almaty, squadra del Kazakistan, he l’Inter affronterà a San Siro: "Ho visto che al Real Madrid è toccata la trasferta, 7 ore di viaggio sono tanta roba. Siamo assolutamente contenti di affrontarli in casa".