"Dopo il 4-0 mi sono rilassato": Luis Enrique, la Champions riparte con altro sale sull'Inter

Il ricordo della finale

Il tecnico dei parigini ha parlato così ai canali del club: "La scorsa stagione in una posizione difficile dopo la sconfitta con il Bayern? Devo essere onesto, era quasi impossibile pensare di vincere la finale. Abbiamo creato tante occasioni ma non riuscivamo a segnare. Abbiamo affrontato il problema chiedendoci: 'Perché non concentrarci su qualcos'altro? Perché non cercare il giocatore meglio posizionato in area?'. Penso che le nostre statistiche siano cambiate dopo quella riflessione, le vittorie sono arrivate senza forzare e abbiamo ritrovato la nostra fiducia". E proprio sul 5-0 contro l'Inter è tornato Luis Enrique: "Era in uno degli stadi più belli d'Europa, il tipo di partita che tutti sognano di giocare. Ricordo di aver chiesto ai miei giocatori di dare il 105 per cento, non il 120 per cento, perché questo tipo di partita può sopraffarti. In quella finale, tutto è andato molto bene. Abbiamo un tratto che credo ci definisca: continuiamo sempre a giocare allo stesso modo, che vinciamo o perdiamo".

"Al 4-0 mi sono rilassato"

Sale sulla ferita ancora aperta dei nerazzurri, Luis Enrique analizza: "Fino a quando non è diventato 4-0, non ti rilassi. Queste sono partite speciali in cui la tensione può sopraffarti, e credo che i giocatori siano stati sensazionali nel gestire quella tensione. Fischio finale? È stato un momento molto speciale, ed è stato fantastico poterlo condividere con la mia famiglia, ma vogliamo di più. Vogliamo continuare a crescere come squadra, rendere orgogliosi i nostri tifosi e vivere di nuovo un momento come questo". Quanto all'obiettivo per la nuova stagione: "L'obiettivo è prima di tutto migliorare come squadra, sia in attacco che in difesa. Ci sono ancora aree del nostro gioco in cui possiamo migliorarci. In termini di trofei, vogliamo essere pronti a competere per tutti. Crediamo tutti di poterli vincere e ripetere l'impresa di quest'anno, il che ci farebbe entrare nella storia in modo spettacolare. È questo che ci motiva di più".