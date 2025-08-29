Bodo, la Juve per sfatare il tabù Italia. E Pafos per una Champions da un capo all'altro dell'Europa

Da un capo all’altro d’Europa . Nel vero senso della parola. Due squadre esotiche, curiose, all’esordio assoluto nella fase a gironi della Champions League . La prima è abituata a giocare a Bodo , in Norvegia , al di sopra della linea del circolo polare artico; l’altra a Pafo , in Cipro , nel punto geografi co più a sud (escludendo lo stato di Israele) mai toccato nella storia della competizione. Per “fortuna” della Juventus (visto l’elevato chilometraggio che separa queste due realtà da Torino) toccherà affrontare solo una di queste due squadre in trasferta : quel Bodo Glimt che negli ultimi anni ha tolto ore di sonno a tifosi e addetti ai lavori delle nostre due romane.

Bodo Glimt, l'incubo delle romane: Juve avvisata

A cominciare dai giallorossi, usciti sconfitti due volte nel 2021 contro i norvegesi: prima nella fase a gironi di Conference con un umiliante 6-0; e poi ai quarti per 2-1 (con la Roma che poi superò il turno nella gara di ritorno tra le mura dell’Olimpico). Passando poi per la Lazio di Baroni, eliminata ai quarti dell’ultima edizione di Europa League. La gara di andata a Bodo - peraltro - fu a rischio rinvio per via di una tormenta di neve abbattutasi a poche ore dal match sulla piccola cittadina norvegese. Il maltempo, del resto, è sempre giocato a favore della squadra di Kutsen, che sul prato in sintetico di casa - altra incognita per la Juventus - ha sempre vinto contro le italiane. Per evitare spiacevoli sorprese, i bianconeri dovranno sperare di giocare la gara con il Bodo nei primi tre turni di Champions. Per intenderci tra settembre e fine ottobre, e dunque prima che le temperature norvegesi scendano ai minimi annuali...

David Luiz guida la sorpresa Pafos

Meno insidiosa, almeno sulla carta, la gara interna contro i ciprioti del Pafos. Un club nato solo nel 2014 dalla fusione dell’Athlitiki Enosi Kouklion e Athlitiki Enosi Pafou, a cui fa capo l’imprenditore britannico Roman Dubov. Il Pafos - qualificatosi ai preliminari per il successo nel campionato cipriota - si è guadagnato l’accesso alla fase a gironi grazie alle vittorie con Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev e Stella Rossa. Tra i giocatori più noti figura l’ex capitano del Brasile, David Luiz, arrivato poche settimane fa dal Fortaleza.