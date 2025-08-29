Bodo, la Juve per sfatare il tabù Italia. E Pafos per una Champions da un capo all'altro dell'Europa

Da un capo all’altro d’Europa. Nel vero senso della parola. Due squadre esotiche, curiose, all’esordio assoluto nella fase a gironi della Champions League. La prima è abituata a giocare a Bodo, in Norvegia, al di sopra della linea del circolo polare artico; l’altra a Pafo, in Cipro, nel punto geografi co più a sud (escludendo lo stato di Israele) mai toccato nella storia della competizione. Per “fortuna” della Juventus (visto l’elevato chilometraggio che separa queste due realtà da Torino) toccherà affrontare solo una di queste due squadre in trasferta: quel Bodo Glimt che negli ultimi anni ha tolto ore di sonno a tifosi e addetti ai lavori delle nostre due romane.
Bodo Glimt, l'incubo delle romane: Juve avvisata
A cominciare dai giallorossi, usciti sconfitti due volte nel 2021 contro i norvegesi: prima nella fase a gironi di Conference con un umiliante 6-0; e poi ai quarti per 2-1 (con la Roma che poi superò il turno nella gara di ritorno tra le mura dell’Olimpico). Passando poi per la Lazio di Baroni, eliminata ai quarti dell’ultima edizione di Europa League. La gara di andata a Bodo - peraltro - fu a rischio rinvio per via di una tormenta di neve abbattutasi a poche ore dal match sulla piccola cittadina norvegese. Il maltempo, del resto, è sempre giocato a favore della squadra di Kutsen, che sul prato in sintetico di casa - altra incognita per la Juventus - ha sempre vinto contro le italiane. Per evitare spiacevoli sorprese, i bianconeri dovranno sperare di giocare la gara con il Bodo nei primi tre turni di Champions. Per intenderci tra settembre e fine ottobre, e dunque prima che le temperature norvegesi scendano ai minimi annuali...
David Luiz guida la sorpresa Pafos
Meno insidiosa, almeno sulla carta, la gara interna contro i ciprioti del Pafos. Un club nato solo nel 2014 dalla fusione dell’Athlitiki Enosi Kouklion e Athlitiki Enosi Pafou, a cui fa capo l’imprenditore britannico Roman Dubov. Il Pafos - qualificatosi ai preliminari per il successo nel campionato cipriota - si è guadagnato l’accesso alla fase a gironi grazie alle vittorie con Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev e Stella Rossa. Tra i giocatori più noti figura l’ex capitano del Brasile, David Luiz, arrivato poche settimane fa dal Fortaleza.
Di nuovo il Real Madrid
Il destino ha sorriso a Montecarlo, e nel suo ghigno antico ha deciso che il cammino in Champions dei bianconeri si incrocerà, a distanza di sette anni dall’ultima volta, con quello del Real Madrid. Più che un sorteggio, un richiamo vero e proprio: come se l’Europa intera avesse bisogno, ciclicamente, di rivedere questa sfi da eterna. Una liturgia destinata a ripetersi di generazione in generazione... La sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club - andata in scena lo scorso luglio a Miami - fa scuola in questo senso. Una gara combattuta, pur al netto dell’evidentissimo gap tecnico che separa la formazione di Tudor e quella di Xabi Alonso.
Butragueno sulla sfida tra Juve e Real Madrid
Come del resto ha ammesso ieri a Montecarlo lo stesso direttore delle relazioni istituzionali dei Blancos, Emilio Butragueno: "La Juve è da sempre una delle nostre più grandi rivali. E lo ha confermato poco tempo fa al Mondiale per Club: abbiamo vinto noi, ma è stata una partita molto equilibrata. Parliamo di un club storico, che ha sempre avuto grandi campioni. Sarà complicato affrontarli: sono sicuro che i tifosi vedranno una grande partita. Giocheremo in casa dunque - come per il resto delle gare che disputeremo al Bernabeu - sarà fondamentale la spinta dei tifosi per ottenere la vittoria. Il nostro calendario non ci darà tregua - continua Butragueno -. Gli avversari che ci ha offerto il sorteggio sono tutti di alto livello. Pertanto, ci aspettiamo partite combattute e dovremo prepararle molto bene. Sappiamo che la rosa ha molte risorse e che offre a Xabi Alonso molte alternative. E naturalmente confidiamo che la squadra sia all’altezza delle aspettative dei nostri tifosi. Tutte le partite saranno importanti e sappiamo che le nostre rivali, quando ci affronteranno saranno particolarmente motivate. Il che significa che dovremo off rire un alto livello e prestare attenzione a ogni dettaglio per poterli battere".
Le parole di Comolli
A margine del sorteggio, anche il dg bianconero Damien Comolli non ha nascosto l’entusiasmo per l’imminente confronto con il Real: "Giocare al Bernabeu è sempre un’esperienza incredibile". Anche se, in realtà, la sfida che lo vedrà più coinvolto sarà quella con il Monaco. Il club in cui ha conosciuto il suo mentore di sempre, Arséne Wenger, e in cui ha capito che il calcio, in un modo o nell’altro, sarebbe stato la sua vita: "É lì che è iniziato tutto - sottolinea Comolli -. A Monaco sono stato prima un giocatore e poi un coach. Affrontarli sarà davvero emozionante". L’ex numero uno del Tolosa, che ha approfi ttato dell’occasione per portare avanti alcuni discorsi di mercato con i tanti dirigenti accorsi a Monaco per il sorteggio, si è poi soffermato sul resto delle avversarie della Juventus: "Penso che il nostro sia un calendario davvero affascinante. Sarà interessante affrontare il Bodo Glimt in Norvegia. Anzitutto per il clima, poi perché la gara si disputerà su un campo artificiale e non ricordo quando sia successo l’ultima volta alla Juventus. Per non dimenticare poi le sfide con le due portoghesi: il proprietario dello Sporting è un mio amico, e negli ultimi anni il suo club ha raggiunto dei risultati straordinari. Insomma, ci affacciamo a questa competizione con grande ambizione, cercando di arrivare il più avanti possibile perché siamo la Juventus e puntiamo al successo".
