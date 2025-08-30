Calendario Juve in Champions, date e orari: si parte col Dortmund e si chiude con Pogba

Dopo il sorteggio di Montecarlo, la Juventus conosce finalmente il suo percorso nella League Phase della Champions League 2025/26 , il nuovo formato introdotto dalla UEFA a partire dalla scorsa stagione. Otto partite per cercare di staccare il pass per la fase a eliminazione diretta, con due possibili traguardi: accedere direttamente agli ottavi di finale chiudendo tra le prime otto del girone unico, oppure piazzarsi tra la 9ª e la 24ª posizione per poi giocarsi tutto nei playoff. Ora, con Igor Tudor alla guida, i bianconeri puntano a un cammino europeo più lungo e ambizioso. Inserita nella seconda fascia del sorteggio, la Juve ha davanti a sé un mix di sfide storiche, debutti assoluti e trasferte insidiose che promettono spettacolo e tensione. E l'UEFA ha pubblicato il calendario con le date e gli orari delle varie gare.

Le otto avversarie

Il percorso europeo dei bianconeri comprende due confronti dal sapore particolare: Juventus-Borussia Dortmund e Real Madrid-Juventus. Due rievocazioni storiche per il popolo juventino, che non può dimenticare le finali perse contro questi club. Con i tedeschi all’Allianz Stadium, mentre per affrontare il Real Madrid sarà necessario volare al Bernabeu, uno dei templi del calcio europeo. A completare il quadro delle sfide contro squadre di prima fascia, ci sono due confronti con avversari più recenti ma tutt’altro che semplici: il Benfica a Torino e il Villarreal in Spagna, teatro di battaglie europee passate. La sfida casalinga contro lo Sporting Lisbona si annuncia combattuta, mentre il viaggio in Norvegia sul campo del Bodø/Glimt - alla sua prima apparizione in Champions - promette insidie legate anche al clima e al sintetico. Dalla quarta fascia arriva la sfida con i ciprioti del Pafos, altro esordiente assoluto, che sarà ospite allo Stadium. Infine, una trasferta piena di emozioni nel Principato di Monaco, dove la Juventus troverà il Monaco e il grande ex Paul Pogba, ora punto di forza del club monegasco. Un girone eterogeneo, che unisce storia, presente e novità assolute: per emergere serviranno carattere, continuità e ambizione.

Il calendario della Juve

La Juventus si prepara a una nuova stagione di Champions League con un calendario che promette sfide intense e decisive. Il debutto è il 16 settembre contro il Borussia Dortmund in casa, mentre il 22 ottobre arriverà la temibile trasferta contro il Real Madrid di Xabi Alonso. Poi, un lungo percorso che culminerà a gennaio con il match contro il Monaco. Tra le avversarie, anche il Villarreal, lo Sporting e il Benfica, per un gruppo che non lascia spazio a cali di concentrazione.

Di seguito le date e gli orari delle sfide:

Juve-Dortmund: 16 settembre2025 21:00

Villarreal-Juve: 1 ottobre 2025 21:00

Real Madrid-Juve: 22 ottobre 2025 21:00

Juve-Sporting Lisbona: 4 novembre 2025 21:00

Bodo Glimt-Juve: 25 novembre 2025 21:00

Juve-Pafos: 10 dicembre 2025 21:00

Juve-Benfica: 21 gennaio 2026 21:00

Monaco-Juve: 28 gennaio 2026 21:00

