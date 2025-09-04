Non solo Chiesa: chi sono gli altri ex Juve esclusi dalla lista Champions

Con la fine del calciomercato estivo e l'inizio delle coppe europee ormai prossimo, è tempo di decisioni difficili per gli allenatori dei club europei che hanno dovuto completare la lista della squadra da consegnare alla Uefa . Un momento sempre importante per capire la centralità nel progetto di alcuni calciatori e che ha riservato più di una sorpresa per alcuni ex Juve . Oltre a Federico Chiesa , escluso nuovamente da Arne Slot , sono arrivate infatti diverse bocciature.

Chiesa, esclusione a sorpresa dalla lista Uefa

Federico Chiesa era già stato escluso da Arne Slot per la fase ad eliminazione diretta della Champions League della passata stagione, con l'esterno che non aveva potuto prendere parte agli ottavi di finale contro il PSG dopo essere invece sceso in campo nella fase a gironi. Una decisione che è stata confermata anche quest'anno, ma che ha generato grande sorpresa nell'ambiente dei campioni d'Inghilterra. Chiesa è infatti sceso in campo in tutte e tre le partite di Premier League disputate fin qui dai Reds, seppur con un minutaggio molto limitato. Nonostante questo è stato decisivo per la vittoria della prima giornata contro il Bournemouth, in cui ha trovato il gol del vantaggio nel finale. Slot ha però dovuto fare delle scelte che hanno privilegiato i tanti nuovi acquisti della sfavillante sessione estiva, chiusa con il colpo Isak da 150 milioni di euro.

Non solo Chiesa, gli ex Juve esclusi

Il classe 1997 non è l'unico tra gli ex Juve che non potranno prendere parte alla prima fase delle coppe europee. In casa Tottenham è infatti arrivata una doppia esclusione importante che riguarda Dejan Kulusevski e Radu Dragusin. Per entrambi il motivo non è di natura tecnica, ma fisica. L'esterno svedese è infatti fuori dal finale della scorsa stagione per un problema al ginocchio, mentre il difensore rumeno ha subito la rottura del crociato lo scorso gennaio e deve ancora fare il suo ritorno in campo.

Presente invece Randal Kolo Muani, arrivato in prestito agli Spurs dopo la fine della trattativa per il ritorno in bianconero, e altri ex Juve come Huijsen con il Real Madrid, Barrenechea con il Benfica e Douglas Luiz con il Nottingham Forest.