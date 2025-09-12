Uefa, novità infortuni e mai più un caso Bremer: cosa dice la nuova regola

Nuova regola per le liste Uefa. Il Comitato Esecutivo ha deliberato che i club partecipanti alle competizioni europee potranno sostituire i calciatori infortunati o affetti da malattia costretti fuori dal campo per almeno 60 giorni. Una modifica che consente dunque alle squadre di rimediare anche agli infortuni dei giocatori di movimento e non soltanto a quelli del portiere, come era previsto prima dell'intervento della Uefa. La decisione precede l'inizio della Champions League 2025/2026, al via alle ore 18.45 di martedì 16 settembre con le sfide Psv-Union Saint-Gilloise e Atletico Bilbao-Arsenal. Come comunicato dalla Uefa, si tratta di una "modifica al regolamento delle competizioni Uefa per club maschili 2025/26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di campo con infortunio o malattia a lungo termine durante la fase di campionato fino alla 6ª giornata inclusa. Il motivo dell'adattamento è quello di garantire che le liste dei convocati non siano ridotte ingiustamente e che i giocatori siano tutelati da un'ulteriore pressione del carico di lavoro".