Borussia Dortmund, un titolare a rischio per la Juve: assente nella rifinitura

Possibile assenza dell'ultimo minuto nel Borussia Dortmund che martedì 16 settembre sarà ospite della Juventus nell'esordio in Champions League. Pascal Gross, esperto centrocampista tedesco di 34 anni, non ha partecipato all'allenamento odierno di rifinitura prima della partenza per Torino. La sua presenza per il match dell'Allianz Stadium è da considerare a rischio. Sarà da valutare nelle prossime ore, magari dopo la conferenza stampa dell'allenatore Nico Kovac, in programma oggi alle 19:20. Occhio anche a Serhou Guirassy, centravanti e giocatore da tenere d'occhio per i bianconeri: ha rimediato un colpo alla spalla nell'ultimo turno di Bundesliga contro l'Heidenheim, ma dovrebbe recuperare.