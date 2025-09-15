Borussia Dortmund, un titolare a rischio per la Juve: assente nella rifinitura

Possibile assenza dell'ultimo minuto nel Borussia Dortmund che martedì 16 settembre sarà ospite della Juventus nell'esordio in Champions League. Pascal Gross, esperto centrocampista tedesco di 34 anni, non ha partecipato all'allenamento odierno di rifinitura prima della partenza per Torino. La sua presenza per il match dell'Allianz Stadium è da considerare a rischio. Sarà da valutare nelle prossime ore, magari dopo la conferenza stampa dell'allenatore Nico Kovac, in programma oggi alle 19:20. Occhio anche a Serhou Guirassy, centravanti e giocatore da tenere d'occhio per i bianconeri: ha rimediato un colpo alla spalla nell'ultimo turno di Bundesliga contro l'Heidenheim, ma dovrebbe recuperare.
La nota del club
Di seguito il comunicato del Borussia Dortmund: "Le ultime prima della Juventus: il BVB svolge l'allenamento finale a Brackel. Lunedì pomeriggio, con tempo ventoso, la prima squadra del Borussia Dortmund ha svolto l'allenamento finale prima della partita in trasferta contro la Juventus. Nei primi 15 minuti, aperti al pubblico, il programma prevedeva riscaldamento ed esercizi di passaggio. A porte chiuse, l'allenatore Niko Kovac ha poi lavorato con i suoi giocatori per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della partita. Ecco le migliori immagini da Brackel. Pascal Gross era assente all'allenamento finale per malattia. Julian Brandt e Aaron Aselmino, che nel fine settimana a Heidenheim erano rimasti fuori, sono tornati in campo".