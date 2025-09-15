Dortmund, i convocati contro la Juve: la decisione su Guirassy ed Emre Can

Diramata da Niko Kovac la lista dei calciatori convocati per la sfida di domani tra il suo Borussia e la Juventus . Alcune defezioni per il tecnico croato, che dovrà fare a meno di diverse pedine. Tra queste c'è Emre Can : lui e Nico Schlotterbeck saranno presenti a Torino con la squadra, ma non saranno a disposizione del loro allenatore. Un viaggio dunque per sostenere i compagni all'esordio in Champions League , ma senza possibilità di scendere in campo. La buona notizia per Kovac (che oltre ai due sopracitati avrà altri due indisponibili) è invece rappresentata da Serhou Guirassy: l'attaccante è convocato.

Juve-Dortmund, i convocati di Kovac

Il Dortmund temeva di dover fare a meno del proprio attaccante, dopo aver rimediato un problema alla spalla nell'ultimo turno in Bundesliga. La sua convocazione è rimasta in dubbio fino all'ultimo, ma alla fine Kovac ha inserito Guirassy nella lista dei disponibili. Oltre le assenze dei già citati Schlotterbeck e Can, i gialloneri dovranno fare a meno anche di altri due elementi per il match di domani sera contro la Juve: si tratta di Aaron Anselmino e Pascal Gross.

Di seguito la nota del Borussia Dortmund: "Questi i giocatori in trasferta: Felix Nmecha, Ramy Bensebaini, Julian Brandt, Waldemar Anton, Serhou Guirassy, Maximilian Beier, Carney Chukwuemeka, Gregor Kobel, Daniel Svensson, Jobe Bellingham, Alexander Meyer, Marcel Sabitzer, Cole Campbell, Almugera Kabar, Julian Ryerson, Karim Adeyemi, Silas Ostrzinski, Filippo Mane, Yan Couto. Anche Nico Schlotterbeck ed Emre Can viaggeranno con la squadra verso Torino, ma non saranno ancora disponibili per la partita contro la Juventus. Aaron Anselmino è assente per problemi muscolari, Pascal Gross per malattia".

Tudor avvisa: "Il Dortmund va affrontato così"

Nonostante le quattro assenze, il Borussia Dortmund rimane squadra temibile. Lo sa bene Igor Tudor, che tra i vari temi toccati nella conferenza stampa della vigilia ha anche avvisato i suoi su come affrontare i gialloneri: "Sono una squadra molto forte. Sarà una partita seria e di alto livello. Dove possiamo arrivare? Non ci penso mai. Noi dobbiamo fare una bella gara contro il Borussia Dortmund. Dobbiamo andare forte e vedere dove possiamo fare male a loro. Questa è una competizione con squadre di livello e con partite difficili".

Anche Manuel Locatelli, seduto in sala stampa accanto al tecnico, ha parlato dell'esordio europeo: "Domani comincia la Champions League che è la competizione più bella che c’è, siamo in casa nostra ci sarà una bella atmosfera e sentire quella musichetta sarà speciale e quindi siamo molto carichi". E ancora: "L'obiettivo in Champions? Ci sono delle squadre più forti di noi, però quando siamo compatti siamo una squadra che lavora bene. Noi vogliamo farci trovare pronti e non dovrà mai mancare l'entusiasmo e la voglia di essere squadra".