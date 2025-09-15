"Juve di buoni giocatori ma ci siamo preparati": Dortmund, Kovac avverte Tudor

"È una parte importante dell’analisi, sarà una partita importante, abbiamo visto diverse partite della Juve per prepararci" . Così il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac commenta la sfida contro la Juventus valida per la prima giornata di Champions League, in programma alle ore 21 di martedì 16 settembre allo Stadium. I gialloneri si presentano all'appuntamento reduci da 2 successi consecutivi in Bundesliga contro Union Berlin (3-0) e Heidenheim (2-0), preceduti a loro volta dal pareggio all'esordio con il St. Pauli (3-3), che hanno visto Serhou Guirassy andare a segno 4 volte in tre gare . L'ex attaccante di Stoccarda e Colonia, è lanciato verso quota 90 gol segnati dal 2022 , anno in cui è rientrato in Germania dopo le esperienze in Ligue 1. Nel corso dell'ultima uscita di campionato, sembrava avere accusato un problema alla spalla, salvo poi allenarsi regolarmente con il gruppo durante la seduta di lunedì 15 rassicurando il tecnico, che a Torino dovrà invece fare a meno del regista Pascal Gross , assente all'allenamento per "motivi di salute" (come comunicato dal club) e di Aaron Anselmino , alle prese con problemi muscolari. Si accomoderà invece in panchina il 31enne ex Juve Emre Can , rallentato da un problemi agli adduttori. Juve e Borussia si ritrovano dopo l'amichevole estiva del 10 agosto al Westfalenstadion, vinta dai bianconeri per 2-1. Amichevole decisa dalla doppietta di Andrea Cambiaso , con i padroni di casa che hanno accorciato le disanze nel finale con Maximilian Beier .

Kovac: "Resistere contro i tifosi"

Queste le parole del tecnico: "Abbiamo visto come giocava, le partite in Serie A sono state importanti - ha dichiarato in conferenza stampa - . L’attacco? Abbiamo già una buona squadra con noi, nonostante gli infortunati. Hanno recuperato molto bene, con i nostri attaccanti abbiamo recuperato velocità e abbiamo una varietà di giocatori. Non lo so bene per domani ma lo stabilirò nelle prossime ore. Il modulo? Abbiamo fatto grandi passi in avanti, all’interno di Champions e Bundesliga vogliamo avere una buona posizione. Per questo abbiamo giocato così con Heidenheim, non abbiamo ancora deciso per domani. Vediamo se tutti i giocatori sono in grado di recuperare dall’infortunio. Abbiamo una rosa varia, con questo doppio 6 abbiamo 5 giocatori in grado di ricoprire posizioni diverse. Abbiamo una specie di concorrenza, ci sono diversi profili di giocatori, bisogna trovare un equilibrio su fattori da mischiare insieme. Potremo avere diversi tipi di giocatori".

Kovac: "Puntiamo alle prime 8"

"Domani giocheremo fuori casa, ci saranno 40mila tifosi a fare il tifo per la Juventus. Dobbiamo fare resistenza contro questi tifosi, abbiamo visto la qualità della squadra. Tutti hanno giocato al meglio sin dall’inizio, è una rosa eccellente, è un potenziale enorme, immenso, dobbiamo dare il cento per cento. La Champions è speciale, dobbiamo entrare tra le prime 8 anche se non sarà facile. Dobbiamo avere la mentalità giusta per competere". Kovac ha poi risposto sull'operato del connazionale sulla panchina della Juve. I due hanno un trascorso da compagni in nazionale, che fra i diversi precedenti ha visto andare entrambi a segno nella sfida contro l'Inghilterra all'Europeo del 2004. "Tudor? Sono lieto di vedere Igor domani sera, non sono sorpreso dello sviluppo che ha raggiunto nell’ultima stagione. Come noi è arrivato in Champions, è un risultato eccezionale. Ha sempre ottenuto performance enormi, è proiettato nella sua squadra. La Juve ha buoni giocatori, anche qualcuno proveniente dalla Bundesliga. Vedremo domani come andrà a finire".