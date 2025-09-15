Zhegrova in gruppo, Conceicao no, Miretti out: Tudor verso il Dortmund

Seduta di rifinitura per la Juventus in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund . Nel primo pomeriggi o Igor Tudor , a margine della conferenza stampa di presentazione del matc h, aveva lasciato dubbi sulla presenza o meno domani di Francisco Conceicao . Ma la seduta di allenamento successiva sembra aver fugato ogni dubbio: il portoghese non era presente sul terreno di gioco . Un'assenza che è il preludio ad una mancata convocazione, col portoghese ancora alle prese con il fastidio muscolare rimediato in nazionale. Conceicao non sarà però l'unico assente bianconero.

Juve-Dortmund: Conceicao e Miretti out

Davanti allo sguardo vigile l'amministratore delegato Maurizio Scanavino e il direttore tecnico François Modesto, la squadra è scesa sul prato della Continassa intorno alle 18.20 per iniziare il lavoro. Si nota subito l'assenza di Conceicao, che non sarà quindi della contesa domani all'Allianz Stadium. Ma non sarà l'unica assenza: out dal gruppo di lavoro questo pomeriggio anche Fabio Miretti, neanche lui sarà a disposizione col Dortmund.

Prima di iniziare il lavoro tutti in cerchio ad ascoltare il discorso di Tudor, dopo aver ascoltato attentamente le parole del tecnico via al riscaldamento con una corsetta leggera: capifila Locatelli, Rugani e Cambiaso (che sarà nuovamente a disposizione dopo aver saltato due gare di campionato per squalifica). Insieme al gruppo anche i due giovani della Next Gen Brugarello e Cudrig, ma la presenza più impattante è stata sicuramente quella di Zhegrova.

Zhegrova si allena: la situazione

L'esterno albanese, dopo aver saltato la sfida con l'Inter, non doveva esserci neanche per il match di domani contro il Dortmund: Tudor, prima della sfida con i nerazzurri, aveva annunciato che l'esterno avrebbe saltato le due gare successive, dunque proprio quella con l'Inter ma anche quella col Borussia. Zhegrova però sarà comunque convocato per la sfida contro i tedeschi, seppure, allo stato attuale, non sembra ancora essere in grado di scendere in campo.

Il numero 11 bianconero sarà disponibile per il prossimo match di campionato che i bianconeri disputeranno sabato contro il Verona, come annunciato giorni fa da Tudor. L'albanese sarà comunque nella lista del tecnico anche per la sfida di domani, ma non sembrano esserci le condizioni per vederlo in campo neanche da subentrato. Tornando al lavoro sul campo: conclusa la parte atletica, per la squadra via alle esercitazioni con il pallone, prima di interrompere la parte di allenamento aperta ai media.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE