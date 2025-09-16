Juve-Borussia Dortmund, la probabile formazione di Tudor: i ballottaggi e quel pensiero stupendo...

GATTI : Tudor non rinuncia alla leadership del centrale azzurro. Sempre dal 1' nelle prime tre partite di Serie A fin qui disputate dalla squadra bianconera, Gatti è pronto a fare il suo esordio stagionale anche in Champions League. Anche se resta viva l'ipotesi di farlo rifiatare arretrando Kalulu nel terzetto difensivo e liberando Joao Mario sulla corsia di destra.

BREMER: Il centrale brasiliano è fondamentale per Tudor. Anche contro il Borussia Dortmund, esordio in Champions League, la colonna della difesa Juve guiderà il reparto bianconero. Possibile che a partita in corso il tecnico croato conceda all'ex Toro un po' di riposo per gestire al meglio le energie considerando che il centrale è al rientro dopo un lungo infortunio e dunque va inevitabilmente gestito. Nel caso dalla panchina è pronto Rugani.

KELLY: Intoccabile nel pacchetto difensivo. Oltre alle sue ormai note qualità difensive, nell'ultimo match contro l'Inter ha dimostrato di avere anche capacità balistiche e realizzative non indifferenti. E chissà che non ci riprovi anche contro i gialloneri, con fiducia e autostima a 1000 dopo la splendida rete di sabato