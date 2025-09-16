Juve-Borussia Dortmund, la probabile formazione di Tudor: i ballottaggi e quel pensiero stupendo...

Tempo di Champions League per la Juventus. Un esordio stagione in Europa con una sfida tutt'altro che banale: quella contro il Borussia Dortmund. Corsi e ricorsi storici tra bianconeri e gialloneri, ma la testa è solo ed esclusivamente al presente, alla voglia di cercare i primi 3 punti in una battaglia a tappe che vedrà coinvolte tutte le squadre alla ricerca dell'accesso diretto agli ottavi di finale. Defezioni da una parte e dall'altra: Niko Kovac dovrà fare a meno di 4 elementi, ma anche Igor Tudor non potrà far affidamento su diversi giocatori. Ma quali le scelte del tecnico bianconero in vista del match dell'Allianz Stadium?
Juve, la probabile col Dortmund
DI GREGORIO: Nessun dubbio in porta, ovviamente. Sarà ancora Di Gregorio a proteggere i pali bianconeri. D'altronde se è vero che nell'ultima sfida ha subìto 3 gol dall'Inter, è anche vero che poco poteva incidere sulle conclusioni di Calhanoglu e Thuram. Ma anche in quest'avvio di campionato si è mostrato sicuro nel difendere la porta juventina. Troverà sulla sua strada l'arbitro Letexier: l'ultima volta fu vittoria Juve, ma con Di Gregorio... espulso.
Chi gioca in difesa
GATTI: Tudor non rinuncia alla leadership del centrale azzurro. Sempre dal 1' nelle prime tre partite di Serie A fin qui disputate dalla squadra bianconera, Gatti è pronto a fare il suo esordio stagionale anche in Champions League. Anche se resta viva l'ipotesi di farlo rifiatare arretrando Kalulu nel terzetto difensivo e liberando Joao Mario sulla corsia di destra.
BREMER: Il centrale brasiliano è fondamentale per Tudor. Anche contro il Borussia Dortmund, esordio in Champions League, la colonna della difesa Juve guiderà il reparto bianconero. Possibile che a partita in corso il tecnico croato conceda all'ex Toro un po' di riposo per gestire al meglio le energie considerando che il centrale è al rientro dopo un lungo infortunio e dunque va inevitabilmente gestito. Nel caso dalla panchina è pronto Rugani.
KELLY: Intoccabile nel pacchetto difensivo. Oltre alle sue ormai note qualità difensive, nell'ultimo match contro l'Inter ha dimostrato di avere anche capacità balistiche e realizzative non indifferenti. E chissà che non ci riprovi anche contro i gialloneri, con fiducia e autostima a 1000 dopo la splendida rete di sabato
Tudor, le mosse a centrocampo
KALULU: Tre partite con la Juve in questa stagione (Parma, Genoa e Inter) e altrettanti match giocati dall'inizio sulla fascia destra in cui ha garantito un buon rendimento. Kalulu, proprio per questo, potrebbe essere chiamato a fare gli straordinari anche contro il Dortmund in Champions.
LOCATELLI: "Siamo molto carichi. Dovremo essere noi stessi, servirà aggressività". Così il capitano bianconero alla vigilia del match contro il Borussia: a lui il compito di dare l'esempio in campo fin dall'inizio della partita, abbinando le sue qualità palla al piede all'intelligenza tattica che lo contraddistingue
THURAM: Lo conosciamo: fisicità, capacità di inserimento, buona qualità palla al piede. Un centrocampista completo, che giocherà titolare il match contro il Dortmund galvanizzato dall'ottima prestazione (e dal gol) nel Derby d'Italia contro l'Inter del fratello Marcus
CAMBIASO: Ritrova finalmente il campo. Dopo due giornate di assenza in campionato per squalifica, compreso il sentitissimo match con l'Inter, Cambiaso è pronto nuovamente a giocare. Tudor lo ha annunciato in conferenza, Cambiaso sta bene ed è pronto a macinare km sulla sua corsia sinistra
Trequarti e attacco, le scelte
MCKENNIE: Dopo la bella prestazione contro l'Inter in campionato, lo statunitense potrebbe essere scelto per giocare dal 1' anche contro il Borussia Dortmund in Champions League. Che sia in un 3-5-2 o in un 3-4-2-1 la duttilità tattica di McKennie dà grandi garanzie a Tudor. Da non sottovalutare anche la possibile scelta di Openda che potrebbe partire dall'inizio proprio al posto dell'ex Schalke facendo così il suo esordio tra i titolari con la maglia Juve.
YILDIZ: Neanche in discussione la titolarità del numero 10. Il gol fantastico realizzato sabato scorso è stata l'ulteriore testimonianza di come stia proseguendo con step di crescita importanti, diventando sempre più decisivo e sempre più presente nel gioco bianconero. Ora la ricerca di una notte europea da sogno.
DAVID: La prova di Vlahovic dal 1' contro l'Inter non è stata convincente. Dopo le buone prestazioni da subentrato, il serbo rimesso titolare non ha soddisfatto. E così Tudor pronto a tornare "all'antico": spazio a David dal 1', con Vlahovic come mossa a gara in corso
Juve, così in campo contro il Dortmund
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti (Kalulu), Bremer, Kelly; Kalulu (Joao Mario), Locatelli, Thuram, Cambiaso; McKennie (Openda), Yildiz; David.
