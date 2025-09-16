Juventus-Borussia Dortmund, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

TORINO - Tutto pronto per il debutto della Juventus in Champions League: si parte subito con una super sfida al Borussia Dortmund nella prima giornata della League Phase dell'edizione 2025/26. Un match iconico della massima competizione europea quello tra i bianconeri e i tedeschi, remake della finale della stagione 1996/1997 vinta per 3-1 dai gialloneri, ma anche dell'ottavo di finale del 2015 con un incantevole Carlos Tevez a trascinare la Vecchia Signora, che in questa nuova stagione si presenta come primo appuntamento di una fase a girone unico nella quale è vietato sbagliare. La squadra allenata da Tudor arriva al match con grande entusiasmo dopo il successo per 4-3 nel Derby d'Italia contro l'Inter: i bianconeri sono primi in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate in Serie A e vogliono partire al meglio anche in Champions. Vittoria nell'ultimo turno di Bundesliga anche per il Borussia Dortmund che ha superato in trasferta l'Heidenheim per 2-0: i gialloneri sono secondi in classifica con 7 punti dopo tre turni di campionato e confidano nel momento d'oro del proprio bomber Guirassy.
Juventus-Borussia Dortmund: diretta tv e streaming
Juventus-Borussia Dortmund, primo appuntamento della League Phase della Champions League, è in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201). Sky Sport 4K e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Juventus-Borussia Dortmund
JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz. All. Tudor. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Kostic, Koopmeiners, Adzic, Openda, Vlahovic. Indisponibili: Zhegrova, Conceicao, Miretti. Squalificati: -. Diffidati: -.
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel, Bensebaini, Anton, Ryerson; Svensson, Nmecha, Sabitzer, Couto; Beier, Adeyemi; Guirassy. All. Kovac. A disposizione: Meyer, Ostrzinski, Mane, Kabar, Chukwuemeka, Jo. Bellingham, Brandt, Campbell. Indisponibili: Gross, Duranville, Can, Sule, Schlotterbeck, Siva, Anselmino. Squalificati: -. Diffidati: -.
Arbitro: Letexier (Francia). Assistenti: Mugnier-Rahmouni. IV Uomo: Pignard. Var: Brisard. Avar: Delajod.
