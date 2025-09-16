Juventus-Borussia Dortmund, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League

TORINO - Tutto pronto per il debutto della Juventus in Champions League: si parte subito con una super sfida al Borussia Dortmund nella prima giornata della League Phase dell'edizione 2025/26. Un match iconico della massima competizione europea quello tra i bianconeri e i tedeschi, remake della finale della stagione 1996/1997 vinta per 3-1 dai gialloneri, ma anche dell'ottavo di finale del 2015 con un incantevole Carlos Tevez a trascinare la Vecchia Signora, che in questa nuova stagione si presenta come primo appuntamento di una fase a girone unico nella quale è vietato sbagliare. La squadra allenata da Tudor arriva al match con grande entusiasmo dopo il successo per 4-3 nel Derby d'Italia contro l'Inter: i bianconeri sono primi in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate in Serie A e vogliono partire al meglio anche in Champions. Vittoria nell'ultimo turno di Bundesliga anche per il Borussia Dortmund che ha superato in trasferta l'Heidenheim per 2-0: i gialloneri sono secondi in classifica con 7 punti dopo tre turni di campionato e confidano nel momento d'oro del proprio bomber Guirassy.