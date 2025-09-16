Spezzò il sogno Juve, la rivelazione 28 anni dopo: “Sento questa storia per la prima volta”

È la leggenda del Borussia Dortmund . Non per le presenze né per il numero di reti con il club tedesco. Ma perché ha lasciato un sigillo indelebile firmando la rete che ha di fatto consegnato la prima, storica e finora unica Champions League conquistata dai gialloneri. Proprio contro la grande Juventus di Lippi, Zidane, Deschamps, Jugović, Montero, Del Piero, Ferrara. Era il 28 maggio 1997. I bianconeri, detentori del trofeo, partivano favoriti nella finale all’Olympiastadion di Monaco di Baviera contro un Borussia imbottito di ex juventini (Reuter, Kohler, Möller, Paulo Sousa) più un ex interista (Sammer) e un ex laziale (Riedle). È Kalle Riedle a sorprendere 2 volte in area la difesa bianconera, ma la Juve lotta: palo di Zidane, gol annullato a Vieri per presunto “mani”, incrocio dei pali dello stesso Vieri, tacco-gol per l’1-2 di Del Piero, sospetto rigore su Jugovic. I bianconeri pressano forte. Ma al 71’ il subentrato Lars Ricken , imbeccato da Möller, beffa capitan Peruzzi fuori dai pali con un “lob” da 30 metri. È il gol che spezza le gambe alla Juve . Oggi Ricken, 49 anni, è il “Geschäftsfüher Sport” dei gialloneri. Il plenipotenziario di tutto il dipartimento sportivo del Borussia. Alla vigilia dell’eurosfida di stasera, il “boss” tedesco ci ha concesso una lunga intervista.

Il gol decisivo di Ricken a Monaco '97

Nonostante sia ormai passato quasi un trentennio, i tifosi della Juve ancora non dimenticano il suo “golazo” nella finale di Monaco ‘97 che valse ai gialloneri la prima Champions League. Cosa ricorda di quella notte? Il vostro allenatore Hitzfeld la fece entrare in campo a 20’ dalla fine al posto di Chapuisat e lei segnò il gol del 3-1, quello della “sicurezza”, dopo appena un minuto, al suo primo pallone toccato... «Non conoscevo il termine “gol della sicurezza”, ma mi piace! Allora avevo 20 anni, avevo contribuito a portare il Borussia in finale contro il Manchester United e l’Auxerre quindi ero scontento di stare in panchina. Poi sono entrato in campo e con il mio primo tocco ho segnato il gol: dopo pochi secondi, non dopo un minuto... Quella notte a Monaco è stata indimenticabile. Un sogno che s’è avverato. L’atmosfera, i festeggiamenti dopo la partita, le emozioni dei nostri tifosi: sono immagini che rimarranno con me e, probabilmente, con tutti i tifosi del Borussia per tutta la vita».

Ricken ed il gol a Peruzzi

Oltre che il più importante, si può dire che quel gol è stato anche il più bello della sua carriera o ne ha segnati altri di migliori? Tra l’altro lei è stato premiato durante il Centenario del club come autore del “Gol del secolo del Borussia Dortmund” in seguito a un sondaggio condotto tra i tifosi. «Ho segnato alcuni bei gol, ma in termini di tempismo, importanza ed esecuzione, quello è al di sopra di tutti. Il fatto che i nostri tifosi lo abbiano poi votato come il “Gol del secolo” del BVB lo rende ancora più speciale per me. Ho sicuramente un legame speciale con questa società. Soprattutto perché sono “Dortmunder”, nato a Dortmund, e non ho mai giocato per un altro club nella mia carriera professionale».

A Torino ricordano che il portiere Peruzzi non era al 100% a livello di concentrazione perché la società, nelle ore precedenti la partita, gli aveva dato il permesso di tornare brevemente a Torino con un aereo-taxi per andare in clinica a salutare la moglie che aveva partorito poche ore prima regalandogli la primogenita Alessia, nata il 26 maggio 1997... «È la prima volta che sento questa storia dopo più di 28 anni. Per me non cambia nulla. Peruzzi era uno dei migliori portieri al mondo e in momenti come quello di Monaco bisogna provare qualcosa di speciale. È quello che ho fatto io. Da giovane giocatore non ci pensi troppo, vedi l’occasione e tiri. È andata proprio così».