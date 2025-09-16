L’intuizione di Giuntoli e lo stage di Mancini: Adzic e Mane, Juve-Borussia del futuro

Talenti a confronto. Juventus-Borussia Dortmund è una sfida che premia anche il valore della gioventù. E che gioventù. Il riferimento a Vasilije Adzic non è assolutamente casuale. Anche perché, negli occhi dei tifosi bianconeri, è ancora viva l’emozione del 4-3 all’Inter: un bolide dalla distanza, un vero e proprio fulmine abbattutosi su Sommer. Già, il Derby d’Italia l’ha deciso un ragazzo classe 2006, fiero rappresentante (l’ennesimo) del funzionamento della filiera Juve . Nel caso del montenegrino, però, il percorso non è stato lineare come i tanti prodotti usciti dal vivaio e poi approdati in Next Gen. Adzic è stata una grande intuizione di Cristiano Giuntoli, bravo ad averlo scippato alla concorrenza del Bologna , visto che Sartori aveva già messo le mani sul ragazzo. Lo segue per parecchio tempo. E poi va dal Podgorica a chiudere, intorno ad aprile dello scorso anno: lo porta a Torino per 5 milioni di euro . Thiago Motta si innamora subito delle qualità del ragazzo, che però viene penalizzato praticamente subito da un infortunio muscolare che rallenta il suo inserimento.

Adzic, un passo alla volta

La Next Gen, però, è il palcoscenico perfetto per farlo tornare a regime. Così Adzic si mette in mostra in Serie C: aiuta i compagni, gioca e si fa notare. Ma lavora soprattutto durante la settimana. Tudor quando arriva lo osserva, ma non lo impiega. Aspetta il momento giusto, arrivato proprio contro l’Inter: lo spezzone è un premio alla crescita di Vasilije, che ora sogna ad occhi aperti. Confidando in una nuova chance: in questo momento è un jolly ideale per la ripresa, perché fonde tecnica e velocità. In più vuole farsi trascinare dalla corrente del 4-3 all’Inter, iniezione di pura adrenalina. Anche il BVB, però, in tema di gioielli non scherza. Al palcoscenico della Champions League offre pure un italiano: Filippo Mane, classe 2005, un anno in più di Adzic. La sua è una storia particolare. Roberto Mancini da ct l’ha già convocato per uno stage in Nazionale, colpito dalle qualità di un difensore che quest’anno Kovac sta inserendo nelle rotazioni della retroguardia in Bundesliga.

La storia di Filippo Mane

Nato a Magenta, nel Milanese, i primi passi da professionista li muove nel settore giovanile del Novara. La Sampdoria si accorge di lui e lo porta a Bogliasco. A fine 2021, però, i blucerchiati se lo lasciano scappare. Il Borussia fiuta il colpo, lo segue in un torneo a Duisburg e gli fa firmare a 16 anni il contratto da professionista. Torna in Italia con orgoglio, sapendo che il suo percorso nel grande calcio è appena cominciato. Ma a Dortmund stravedono per il centrale italiano di origini senegalesi. E a quelle latitudini la fiducia nei confronti dei giovani non è certo un problema, anzi. Mane spera, già stasera, di debuttare in Champions League: sarebbe la chiusura di un cerchio. Allo stesso tempo, però, aumenterebbe il rammarico delle italiane: perché nessuno tre anni fa si è accorto di Mane?