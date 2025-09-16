Lautaro, scatta l'allarme Inter verso l'Ajax: il capitano si allena a parte

Dimenticare in fretta la sconfitta con la Juventus e ripartire in Champions League: è questo l’obiettivo dell’ Inter di Cristian Chivu alla vigilia della sfida contro l’ Ajax , in programma domani, mercoledì 17 settembre. I nerazzurri arrivano da un ko amaro all’Allianz Stadium, firmato in pieno recupero da un guizzo di Adzic che ha lasciato l’amaro in bocca a tifosi e squadra. Ora l’attenzione è tutta rivolta all’esordio europeo, un appuntamento che Chivu sente in modo particolare, vista la sua lunga militanza nei Lancieri. Cresciuto nel settore giovanile del club olandese e diventato capitano in giovane età, l’attuale tecnico dell’Inter mette da parte i ricordi per inseguire i primi tre punti del girone. Una vittoria che potrebbe dare fiducia, morale e consapevolezza alla squadra, dopo un avvio di stagione altalenante.

Lautaro a parte, out Darmian: le ultime da Appiano

Non arrivano però buone notizie dall’allenamento di rifinitura svolto questa mattina ad Appiano Gentile. Lautaro Martínez ha lavorato a parte, restando in palestra per smaltire un problema alla schiena. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, ma l’argentino partirà comunque assieme alla squadra per Amsterdam: la sua presenza dal primo minuto, dunque, resta dubbio. Situazione diversa invece per Matteo Darmian, costretto a dare forfait a causa di una lombalgia che lo tiene fermo ormai da alcuni giorni. Il difensore non sarà della trasferta olandese e resterà a Milano per proseguire il percorso di recupero. Il gruppo nerazzurro partirà nel primo pomeriggio per l'Olanda.

I dubbi di Chivu per l'Ajax

Chivu, per questo motivo, dovrà sciogliere i dubbi di formazione dell'Inter contro l'Ajax. Tra i pali potrebbe esserci un’opportunità per Josep Martinez, che insidia Sommer per una maglia da titolare dopo gli errori commessi dallo svizzero all'Allianz. In difesa, sulla corsia mancina è previsto il rientro di Dimarco dal 1’, con Carlos Augusto destinato alla panchina, mentre a destra verrà confermato Dumfries. Al centro, De Vrij insidia Acerbi e potrebbe avere una chance dall’inizio. A centrocampo è atteso un po’ di turnover: uno tra Barella e Mkhitaryan dovrebbe riposare, con Frattesi e Sucic che scalpitano per una maglia, con il croato leggermente in vantaggio. In avanti resta invece da sciogliere il nodo su chi affiancherà Thuram: le condizioni di Lautaro verranno valutate nelle prossime ore.