Dortmund, Kehl avvisa la Juve: "Non siamo facili da affrontare, solo Mbappé meglio di Guirassy"

"La Juve è un club rinomato, che ha disputato nove finali di Champions League e dispone di una squadra esperta con ottimi singoli giocatori, in particolare in attacco. Ma noi di certo non siamo la squadra preferita da affrontare per gli altri club". Così Sebastian Kehl , direttore sportivo nonché ex bandiera e capitano del Borussia Dortmund , a margine della sfida di questa sera in Champions League tra i gialloneri e la Juventus . L'ex centrocampista ha parlato dei movimenti di mercato del club nella sessione appena conclusa e di alcuni elementi chiave della rosa: "Ci siamo concentrati su giocatori giovani e con potenziale, che possano anche generare un valore di mercato. Sono fortemente convinto che la rosa sia migliorata e si sia ampliata". Sui contratti in scadenza dei vari Sule , Emre Can , Gross , Ozcan e Brandt : "Valuteremo nel corso dell'anno come muoverci, sono decisioni del tutto normali nel mondo del calcio".

Il caso Chukwuemeka

Contro la Juventus potrebbe esserci spazio per Carney Chukwuemeka, acquistato dal Chelsea per circa 20 milioni dopo il prestito in giallonero nella seconda parte della scorsa stagione. Il centrocampista inglese è finito al centro delle polemiche prima dell'ultima partita di campionato vinta contro l'Heidenheim, quando secondo Ruhr Nachichten sarebbe arrivato in ritardo all'allenamento e potrebbe operarsi a breve al ginocchio. Una notizia "completamente inventata. Trovo inaccettabile che si finisca per diffondere voci e pettegolezzi del tutto infondati sullo stato di salute dei nostri giocatori" secondo Kehl, che è entrato nel dettaglio: "Non ci sono problemi con un corpo articolare libero, non era prevista un'operazione né in estate né per il prossimo inverno. Siamo infastiditi, soprattutto perché non ci era stato chiesto nulla in anticipo sulle condizioni di salute del giocatore", ha detto nell'intervista al quotidiano tedesco Waz.

Fiducia a Guirassy

Kehl ha chiarito anche il futuro del centravanti della squadra Serhou Guirassy, smentendo le voci secondo cui il suo entourage lo stia proponendo ad altri club: "Clausola da 70 milioni? Per principio non commento i dettagli dei contratti, ma rassicuro che in estate non c'è stata alcuna conversazione con Serhou o il suo agente volta a lasciare il club". Dunque concentrazione massima sul Dortmund per l'attaccante, che Kehl ha definito "un giocatore di livello mondiale. Ha attraversato fasi difficili della sua carriera ma è maturato incredibilmente. I numeri lo confermano: capocannoniere della Champions League lo scorso anno, 31 gol in partite ufficiali nel 2025. Solo Kylian Mbappé ha una media migliore e questo dimostra il livello di cui stiamo parlando", ha concluso il ds.

