Dopo il clamoroso derby d'Italia, che ha sancito la terza vittoria stagionale della Juventus in altrettante partite, i bianconeri sono pronti a fare il loro esordio anche in Champions League . La squadra di Igor Tudor è attesa subito da un test importante contro il Borussia Dortmund , attualmente secondo in Bundesliga e già affrontato e battuto nel precampionato in Germania. I bianconeri potranno contare questa sera su un Allianz Stadium tutto esaurito e carico di entusiasmo per iniziare al meglio anche la fase del girone unico della massima coppa europea.

21:01

Comincia la partita

1' - Calcio d'inizio, parte Juve-Dortmund: primo pallone giocato dai gialloneri

20:55

Il saluto ai tifosi voluto da Tudor

Durante il riscaldamento pre gara i tifosi juventini hanno chiamato la squadra sotto il settore per un saluto. Ad indicare ai calciatori di andare a ricambiare l'affetto del tifo interrompendo per un momento la rifinitura è stato proprio Igor Tudor

20:47

Tudor e la vicinanza alla squadra nel riscaldamento

Il tecnico bianconero vicinissimo ai giocatori durante il riscaldamento. Così Capello: "La Champions è la Champions. L'allenatore sa che davanti han giocatori di altra qualità, anche se il test fatto con l'Inter era già da Champions. Sta pensando e ripensando se è giusto ciò che ha fatto, ad eventuali sostituzioni, guardare come si stanno riscaldando i giocatori. Ma soprattutto starà pensando a come è stata impostata la partita".

20:42

Il famoso gol 'alla Del Piero' contro il Dortmund

Negli studi Sky rimostrano il famoso gol di Del Piero, il gol 'alla Del Piero', segnato al Dortmund il 13 dicembre 1995. Così 'Pinturicchio' su quella partita: "Esordio da sogno: fuori casa, con tante paure perché mancavano Vialli e Ravanelli, quindi tutto l'attacco visto che io ero ancora considerato ragazzino. Ci fu schieramento anomalo: Padovano prima punta, Di Livio come attaccante di destra, situazione nuova. Sotto 1-0 abbiamo mantenuto serenità: pioveva, veniva giù il mondo, alla prima di Champions, tutto storto. Ma c'era serenità col clima che aveva creato Lippi, la consapevolezza che eravamo tutti importanti. Lo stesso che secondo me vuole dare Tudor oggi, con la scelta Koopmeiners ad esempio. Ci sono momenti che fanno la differenza: vincere fuori casa, in Champions, dopo che eri sotto... Un pareggio non sarebbe stato male, invece andammo a vincere con quella perentorietà e ti apre gli occhi a scenari diversi. Devi essere consapevole che può essere un episodio, ma se ti rendi conto che quel che hai fatto è solo un pezzettino del percorso, ti dà quello sprint in più. E ci auguriamo lo stesso per Yildiz e per la Juve questa sera. Dopo il gol Lippi mi disse 'Bravo, ma ora copri la fascia'? Sisi, vero... Correvo come un maiale (ride, ndr)"

20:35

"Tudor ha trasmesso la juventinità"

Elettricità allo stadio che mancava da tempo. Capello dice la sua: "Juventini avevano bisogno di questa scossa: la sentono, vogliono essere partecipi. E secondo me è iniziata quando Tudor ha tenuto Vlahovic e l'ha fatto giocare. Vlahovic che entra in campo con quella voglia e determinazione, vuol dire che Tudor è entrato nella testa dei giocatori. Ha visto lo spirito di squadra, è importante: la gente guarda dalla tv e pensa che forse è il caso di tornare a vedere le partite dal vivo Tudor ha trasmesso la juventinità, vedere la squadra soffrire unita in campo, come con l'Inter dove poi ha vinto meritatamente: questa è la Juventus, non la Juventus 'circa'".

20:32

Del Piero su Tudor

L'ex numero 10 bianconero sull'attuale tecnico juventino, suo ex compagno di squadra: "Innanzitutto ha sempre dato dimostrazione di essere un ragazzo di intelligenza, e parlo di sapere dove sei, che all'inizio sei ospite ma che poi devi prenderti le tue responsabilità. E poi agire, lui è un uomo d'azione. Si è calato molto bene perché conosce l'ambiente Juventus da sempre, il fatto che ricordi certi aneddoti vuol dire che era molto attento: occhi per notare le piccole cose, fondamentale nel percorso di un allenatore. E si è calato bene perché ha personalità: rispetto alla Juve dell'anno scorso ha dato compattezza, solidità, senso di appartenenza: sono cose fondamentali nella Juventus, devono essere dentro di te. Il mondo Juve è diverso dagli altri, necessita di alcune cose radicate dentro che siano presenti nell'ambiente, dentro e fuori dal campo"

20:26

Tudor: "Formazione? Vi spiego. E su Zhegrova..."

Tudor, a pochi minuti da Juve-Borussia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. A partire dalla condizione dei bianconeri: "Stanno bene, c'è voglia di giocare questa partita. Tutti vogliono giocare la Champions, vediamo quanto abbiami recuperato visto che abbiamo giocato due giorni fa". Sulle scelte di formazione: "Scelta per la partita, poi le sfide si decidono negli ultimi 20 minuti: non ci sono più i titolari, spesso importante è chi finisce. Iniziamo così, ma ci sono tante partite nella partita. Openda centrale con David e Yildiz più indietro? Ora non parliamo, vediamo quando inizia la partita. Zhegrova? Deve lavorare, però giusto farlo venire: vediamo, se c'è bisogno una parte piccola di partita la può fare".

20:22

Chiellini: entusiasmo Juve e percorso Champions

Chiellini prende parola a Sky Sport nel pre gara di Juve-Dortmund: "Juve che sta ritrovando armonia? Basta vincere: abbiamo vinto contro l'Inter e siamo tutti contenti. A questa gente basta poco per ritrovare entusiasmo, sta a noi coltivare questo entusiasmo e utilizzarlo come energia. Serve equilibrio: son contento di sabato, abbiam fatto un'ottima partita, ma bisogna sempre pesare le cose fatte bene e meno. Tudor son contento abbia lavorato su questo ma anche a caldo ha parlato con grande lucidità: godiamoci l'entusiasmo dei tifosi ma restiamo coi piedi a terra. Dove può arrivare la Juve in Champions, se la si può vincere? Nei miei sogni è giusto pensare in grande e non porci limiti. Ma serve equilibrio: gli utlimi quarti di finale sono quelli del 2019. L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, raggiungere gli ottavi e poi vedremo: questo un obiettivo realistico, poi trovandosi lì si vedrà dove si può arrivare".

Più facile rapporto con Tudor rispetto a Motta? "Ma anche Thiago è stato mio compagno di squadra. L'ho avuto anche come assistente allenatore Tudor: c'è amicizia, complicità, ma anche voglia di confrontarsi sul campo. Sono di supporto e cerco di aiutarlo nelle sue esigenze e di stargli vicino. Il merito di questo inizio di stagione in gran parte va a Tudor: ha dato grande solidità e unità alla squadra, nel bene e nel male c'è una grande impronta di ciò che è lui. Ha idee ben chiare, oggi forse gara diversa rispetto a quella con l'Inter: sabato si è arrabbiato per ciò che non è andato al meglio, ma diamo i meriti a Tudor"

20:18

Del Piero e l'attacco Juve

A Del Piero viene chiesto se l'attacco Juve (con Yildiz, Openda e David) è schierato con due sottopunte e un centravanti o un trequartista e due punte: "Essendo tutti molto mobili avranno compiti di ricoprire ruoli diversi. Noi in Champions giocavamo con Vialli in mezzo, Ravanelli a destra e io a sinistra. Ma se l'azione ti portava a rientrare dritto, rientravi dritto e quando c'era tempo riprendevi la tua posizione. Nel calcio di oggi questo succede anche di più, e servono giocatori bravi a fare anche questo, a giocare anche in zone meno confortevoli. Se mi piace? Si e no: due dei tre non hanno praticamente giocato. David è all'inizio, Yildiz è una certezza sotto molti aspetti: caratteriale e di gol. Sarà curioso vedere in tre come si comporteranno".

20:14

Capello e le sorprese di Tudor

Capello a Sky Sport parla così delle scelte di formazione di Tudor: "Mi sorprende questa formazione: dopo l'Inter pensavo ad un'altra squadra. Tudor sta preparando le partite con molta attenzione, non dice 'Noi siamo la Juventus': lui guarda agli avversari, li studia, prepara la partita schierando i giocatori che possono creare problemi al Dortmund. La sorpresa è non vedere Locatelli, ad esempio: in campo tutta gente che corre. Koopmeiners? ho sempre detto che poteva essere giocatore importante in questa posizione. E altra sorpresa è che non giochi Gatti: lui è importante soprattutto su calci d'angoli e punizione, fino ad ora si è comportata sempre bene. Mi sorprende un po' tutto: più che squadra di ragionamento è squadra di corsa, che dà linfa agli attaccanti".

20:12

Del Piero e l'esordio in Europa

Negli studi di Sky Sport, per presentare Juve-Borussia, c'è Alessandro Del Piero, che il 15 settembre 1993 faceva l'esordio nelle Coppe Europee, in Coppa Uefa. Entrò al posto di Baggio: "Era tutto nuovo, tutto bello. Ero appena arrivato alla Juve, già ero felice di essere in panchina. Poi ci fu la possibilità di esordire, un grande motivo di orgoglio, di felicità. Non ti senti arrivato ma stai facendo un passo importante, che devi imparare a meritartelo col passare del tempo. Più emozionante esordire o farlo subentrando a Baggio? No, entrare in campo: Roberto ormai lo conoscevo. L'emozione era doppia, ma per uno che aspira a giocare..."

19:58

Borussia Dortmund, la formazione ufficiale

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. Allenatore: Kovac. A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Jobe Bellingham, Gross, Campbell, Manè, Chukwuemeka, Kabar.

19:52

Juve, la formazioni ufficiale

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; David, Yildiz; Openda. Allenatore: Tudor. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Gatti, Cabal, Kostic, Joao Mario, Locatelli, Adzic, Conceicao, Zhegrova, Vlahovic.

19:40

Perin e il retroscena con Adzic

Tra i convocati per la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund c'è ovviamente anche Adzic, eroe del derby d'Italia contro l'Inter. Poco prima del suo ingresso in campo, le telecamere hanno pizzicato un dialogo tra il giovane montenegrino e Perin, che da fratello maggiore gli ha dato dei consigli. Il secondo portiere bianconero, come si può sentire dal contenuto BordoCam di Dazn (qui tutti i retroscena), gli ha detto infatti: "Semplice. Vicino all'area avversaria puoi dribblare, li no. 1-2 gioca semplice, forte è qui che devi esserlo. Loro sono forti ma tu sei più forte. Devi sapere se sei pronto, lo sai".

19:30

Dortmund, i tifosi invadono Torino

Il conto alla rovescia per l'inizio della sfida di Champions League tra la Juventus e il Borussia Dortmund è iniziato e i tifosi gialloneri si sono incamminati a piedi verso l'Allianz Stadium. Muovendosi a piedi in centinaia verso lo stadio hanno anche creato qualche problema di viabilità, con il traffico che è aumentato a poche ore del match.

19:22

Padoin esalta Elimoghale dopo Juve-Dortmund

"Abbiamo tra le mani un grande talento, non dobbiamo avere fretta di fargli fare tante partite. Ci sono dei passaggi da non saltare, ora su deve focalizzare in Primavera e fare cose importanti e poi può fare il salto per lidi e competizioni importanti. Bello giocare contro il Borussia Dortmund che aveva 4-5 2009 e ti rendi conto del livello che c'è all'estero. Destiny è destinato a fare grandi cose. Ci vuole pazienza, il futuro è dalla sua parte" - ha detto Padoin su Elimoghale dopo la sconfitta della Juve Primavera in Youth League contro i tedeschi.

19:14

Juve, ci sono Zhegrova e Conceicao

A poche ore dal debutto stagionale nel girone unico di Champions League, in programma all'Allianz Stadium di Torino contro il Borussia Dortmund, il tecnico della Juventus Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati. Notizie importanti dall'infermeria: torna, infatti, a disposizione Conceiçao, dopo il problema muscolare accusato con la nazionale portoghese, ma è presente - a sorpresa - anche il neo-acquisto Edon Zhegrova, alla prima chiamata. Torna anche Cambiaso, out per squalifica negli ultimi due turni di campionato. Qui tutti i convocati.

19:09

"Solo Mbappé meglio di Guirassy"

Il ds Kehl ha chiarito anche il futuro del centravanti della squadra Serhou Guirassy, smentendo le voci secondo cui il suo entourage lo stia proponendo ad altri club: "Clausola da 70 milioni? Per principio non commento i dettagli dei contratti, ma rassicuro che in estate non c'è stata alcuna conversazione con Serhou o il suo agente volta a lasciare il club". Dunque concentrazione massima sul Dortmund per l'attaccante, che Kehl ha definito "un giocatore di livello mondiale. Ha attraversato fasi difficili della sua carriera ma è maturato incredibilmente. I numeri lo confermano: capocannoniere della Champions League lo scorso anno, 31 gol in partite ufficiali nel 2025. Solo Kylian Mbappé ha una media migliore e questo dimostra il livello di cui stiamo parlando", ha concluso il ds, che ha lanciato anche un grande messaggio alla Juve.

19:00

Juve-Borussia Dortmund, la sfida del futuro

I bianconeri sono pronti all'esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Dortmund. I tedeschi così come la squadra di Tudor, sono molto attenti ai giovani e in rosa hanno un difensore 2005 italiano che in passato aveva colpito anche l'allora ct della Nazionale Mancini. Di chi si tratta? Di Filippo Mane, che sta entrando nelle rotazioni di Kovac e sogna anche di fare il debutto in Europa. Magari proprio nella sua terra, in Italia. Non solo il presente all'Allianz Stadium, con Yildiz che spera nuovamente di incidere e Adzic che vuole replicare la grande serata contro l'Inter.

Allianz Stadium - Torino