Luis Enrique: "Vogliamo ripeterci in Champions. Kvara? Ancora non si sa"

I campioni d’Europa in carica del PSG , nella prima partita della fase a girone unico di Champions League , se la vedranno domani sera al Parco dei Principi contro l’Atalanta. Buone notizie in casa Psg. L'attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia sarà disponibile per la sfida. Recupera anche Lee Kang-in , mentre Beraldo è ancora alle prese con una distorsione alla caviglia. Il giocatore della nazionale georgiana era stato costretto domenica scorsa a lasciare il campo durante la partita di Ligue 1 del PSG contro l'RC Lens nella quarta giornata, sollevando dubbi sulla sua forma fisica. Tuttavia Luis Enrique lascia qualche dubbio. “Kvara recuperato? Non lo so, ha ricevuto un colpo molto forte alla tibia e faremo una prova domani per decidere se schierarlo titolare. Nello sport è normale, è uno sport di contatto, ma ora dobbiamo stare molto attenti alla salute dei giocatori", ha dichiarato lo stesso spagnolo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match.

Obiettivo ripetersi

Sulla possibilità di vedere ancora la partita dalla tribuna, come ha fatto in campionato. "Non lo so, da lì ho una visuale diversa e decideremo domani. Per fortuna abbiamo qui la possibilità di farlo", ha aggiunto. Il Psg si presenta al via della Champions League da campione in carica e con l'obiettivo di ripetersi. "Chiaro che si, è il nostro obiettivo. L'anno scorso abbiamo fatto la storia ma quando sei un club come il nostro, con questi tifosi, devi avere obiettivi ambiziosi e ci vogliamo provare". Poi sull’Atalanta dice: "Non sappiamo davvero quale sia il valore dell'Atalanta perché hanno cambiato allenatore. Hanno giocato solo tre partite. Sicuramente sarà una partita complicata e difficile, ma dovremo saperla gestire. Siamo pronti".