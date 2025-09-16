Heitinga e l'ex Klaassen sull'Inter: "Al top in Europa, il ko con la Juve..."

AMSTERDAM (Paesi Bassi) - L'inizio di campionato dell'Ajax è stato meno brillante di quel che ci si aspettava, con i due pareggi in casa di Go Ahead Eagles e Volendam che hanno rallentato la marcia, anche se in compenso in casa sono arrivate tre vittorie su tre. E proprio la spinta della Johan Cruijff Arena potrebbe aiutare un Ajax che, alla prima giornata di Champions, avrà subito il difficile compito di fermare l'Inter vicecampione d'Europa: " L'Inter è la squadra più forte contro cui giocheremo in Champions - ha detto l'allenatore John Heitinga in conferenza stampa -, dobbiamo dare tanto anche dal punto di vista fisico. Vogliamo comunque partire dal basso, anche se domani forse ci sarà bisogno di qualcosa di diverso". C'è stato modo anche di allentare la tensione della vigilia quando i giornalisti gli hanno detto dei problemi alla schiena che mettono in dubbio la presenza di Lautaro (" Non ci sarà Lautaro Martinez domani? Siete sicuri? Mi avete dato un'informazione. Uno con l'esperienza di Lautaro fa la differenza, ma anche chi dovesse giocare al suo posto farà benissimo"), per poi tornare a presentare la sfida: " Il pronostico non è dalla nostra parte , noi però dobbiamo fare tutto il possibile affinché l'Inter non vinca".

Su Inter-Ajax

"Non è questione di limitare i danni, loro sono al top in Europa e dobbiamo fare il possibile insieme ai nostri tifosi per vivere una bella serata. Avremmo preferito incontrarli più avanti, dovremo essere bravi perché il nucleo dell'Inter gioca insieme da un po' e sono particolarmente forti fisicamente - spiega il tecnico degli olandesi -. Hanno una grinta enorme, sappiamo cosa aspettarci, dovremo essere acuti, attenti e determinati. Con le loro qualità non puoi rilassarti un secondo, dovremo essere all'altezza del loro spirito combattivo. Che l'Inter abbia perso contro la Juventus non significa niente, loro sanno cosa possono fare insieme". E su Chivu, suo ex compagno tra il 2001 e il 2003, ha aggiunto: "All'epoca era il capitano dell'Ajax. Era sempre attento, chiacchierava sempre, sarò felice di poterlo abbracciare di nuovo".

La conferenza dell'ex Klaassen

Col tecnico Heitinga in conferenza c'era anche Davy Klaassen, ex del match, anche se la sua esperienza in nerazzurro non è stata particolarmente felice (18 presenze complessive nel 2023/24): "È difficile dire se siamo più avanti rispetto all'anno scorso, è sempre difficile con un nuovo staff tecnico e nuovi giocatori - ha detto l'olandese -. Siamo una squadra in fase di ricostruzione. Ho vissuto un anno fantastico all'Inter, sono felice di rivedere tutti. Ora hanno un nuovo allenatore, ma il gruppo si conosce da molto tempo. I giocatori sono gli stessi, sono ben collaudati. È una delle migliori squadre al mondo. Hanno schemi che si ripetono da anni, hanno molta costanza, sono maturi, ed è questo che li rende così forti. Sono una persona positiva, ma anche realista: non siamo ancora dove vogliamo essere. L'Inter arriva troppo presto? Non per me".