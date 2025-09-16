L'Arsenal sbanca Bilbao, che tonfo il Psv in casa: la Champions è imprevedibile

BILBAO (Spagna) - La super Champions League 2025-26 prende il via dal dallo stadio San Mamés di Bilbao dove l'Arsenal batte l'Athletic 2-0 in un match molto equilibrato risolto da una grande azione. Primo tempo molto combattuto con i Gunners che creano due occasioni molto pericolose non concretizzate da Gyokeres. L'equilibrio prosegue anche nella ripresa ma al 72' gli ospiti, dal nulla, sbloccano il parziale: rinvio di Unai Simon, colpo di testa di Mosquera dalla sua tre quarti seguito da un altro colpo di testa di Rice per Trossard (entrato per Gyokerese) che d'esterno (in salto) prolunga per l'appena entrato Martinelli che si invola verso la porta e poi batte un non impeccabile Simon per il vantaggio Gunners. Gli spagnoli, privi della stella Nico Williams, non riescono a rispondere contro l'attenta difesa di Arteta dove ha ben figurato l'ex Bologna Calafiori e all'86' ancora Martinelli e Trossard sono decisivi con quest'ultimo che restituisce il favore servendo in mezzo all'area il compagno, nell'area piccola, stoppa e segna con anche la deviazione del palo.