Chiellini e il sogno Champions: "Sempre". E Cambiaso gli fa eco: "La più bella del mondo"

Chiellini e l'entusiasmo Juve

Chiellini a Sky Sport ha parlato nel pre gara: "In realtà basta vincere, abbiamo vinto contro l'Inter e siamo tutti contenti. Credo che a questa gente basti veramente poco per ritrovare entusiasmo e stare vicini alla squadra, poi sta noi riuscire a coltivarlo, prenderlo come energia, ma allo stesso tempo mantenere un grande equilibrio. Sono contento per sabato, abbiamo fatto un'ottima partita. Bisogna sempre pesare le cose fatte bene e quelle fatte meno bene. Tudor ha lavorato su quello, ma anche a caldo abbia parlato con grande lucidità. Godiamoci l'entusiasmo dei tifosi ma restiamo con i piedi ben saldi a terra".

E sull'obiettivo Champions per la Juve: "Nei miei sogni sì, nei sogni di tutti è giusto pensare in grande e non porsi limiti, poi credo che nella nostra testa ci vada anche messo un po' di equilibrio. L'ultima volta che abbiamo fatto i quarti di finale, se non erro, era il 2019 ed è quella famosa di Madrid... L'obiettivo è migliorare quanto fatto l'anno scorso, arrivare alla fase dagli ottavi di finale in poi, passare i playoff e poi capire dove arriveremo. Questo è un obiettivo realistico che dobbiamo porci, poi quando saremo lì sarà bello sognare".

Cambiaso: "L'amichevole vinta? Un altro sport"

Anche Cambiaso ha parlato nel pre gara: "Bene. Sto bene fisicamente". Ed è tornato sulla squalifica: "È stato brutto vedere le partite da fuori, però i miei compagni hanno combattuto, hanno lottato e abbiamo vinto due partite importanti, ma su questo non avevo dubbi. Adesso inizia la Champions che è la competizione più bella del mondo, quindi sarà bellissimo giocare". Sulla partita contro il Dortmund: "Sì, siamo prontissimi, siamo pronti a dare il massimo, a lottare su ogni pallone, con umiltà, con grinta, quello che contraddistingue questa società".I tedeschi sono stati già sconfitti in amichevole durante la preparazione, ma l'esterno della Juve non ha voluto dare troppo peso: "Non c'entra niente, è un altro sport. Sicuramernte oggi riproverò a fare del mio meglio, ma diciamo che di quella partita non rimane niente".

