Champions, Juve-Dortmund 4-4: Yildiz alla Del Piero e doppio Vlahovic ma è Kelly a salvare Tudor!

La Juve non muore. Letteralmente. Mai. Sembra di riascoltare la voce di Repice alla radio, quella che decantava la Juventus dominante in Italia e in Europa di Allegri, quella che le partite le portava a casa anche all'ultimo respiro, all'ultima azione, all'ultimo sussulto. E questa Juventus, quella di Tudor, ha fatto sue anche le parole di Max, gli insegnamenti sul fatto che quando non le riesci a vincere, le partite, non devi perderle. Nell'ottovolante dell'esordio Champions dei bianconeri è Kelly al 97' a urlare per ultimo, strozzando in gola l'esultanza ai tedeschi che ci avevano creduto per quattro volte, e li rispedisce a casa con un punto che per loro vale come una sconfitta e per i bianconeri vale come una vittoria per morale e squadra. Poi certo, questo non può bastare ancora per dominare, ma fa sognare maledettamente i tifosi e mostra tanta gioia e tanta rabbia insieme, quella che questo gruppo sta imparando a tirare fuori e che, conoscendosi partita dopo partita, può creare qualcosa di bellissimo.