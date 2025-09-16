Tuttosport.com

Weah fa male al Real che si salva coi rigori di Mbappé. Barrenechea, gol e sconfitta

I due ex Juventus vanno a segno ma non evitano il ko alle proprie squadre. Il Marsiglia perde a Madrid, il Benfica crolla in casa contro il Qarabag. Vince il Tottenham
2 min
Weah fa male al Real che si salva coi rigori di Mbappé. Barrenechea, gol e sconfitta© Redazione

Protagonisti due ex Juventus nella prima serata della fase campionato della Champions League 2025-26. Weah segna al Bernabeu contro il Real Madrid, Barrenechea trova la rete nella sfida in Portogallo tra Benfica e Qarabag. I due ex calciatori bianconeri hanno sbloccato le rispettive partite e portato avanti le rispettive squadre, che però poi hanno subito la rimonta e hanno rimediato la sconfitta. Il Real, infatti, dopo essere andato sotto al 22’ con la rete di Weah, è riuscito a ribaltare il risultato grazie alla doppietta su rigore di Mbappé (29’ e 81’). La formazione di Xabi Alonso, inoltre, ha giocato in inferiorità numerica dal 72’ per l’espulsione di Carvajal.  

La classifica di Champions League

L'Arsenal sbanca Bilbao, che tonfo il Psv in casa: la Champions è imprevedibile

Qarabag, trionfo storico

Incredibile successo in rimonta a Lisbona del Qarabag, che trova la prima storica vittoria in Champions vincendo 3-2 sul campo del Benfica. I portoghesi partono subito forte e vanno avanti di due gol con Barrenechea (6’) e Pavlidis (16’) ma poi subiscono la reazione degli ospiti che accorciano le distanze con Leandro Andrade al 30’, pareggiano con Duran a inizio ripresa e infine trovano il gol del trionfo nel finale con Kashchuk.

Vince il Tottenham

Debutta con una vittoria anche il Tottenham. Gli Spurs, con Romero e Bentancur in campo dal primo minuto, hanno battuto 1-0 il Villarreal a Londra: decisiva l’autorete di Luiz Junior al 4’ minuto di gioco del primo tempo. 

