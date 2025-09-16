Weah fa male al Real che si salva coi rigori di Mbappé. Barrenechea, gol e sconfitta

Protagonisti due ex Juventus nella prima serata della fase campionato della Champions League 2025-26. Weah segna al Bernabeu contro il Real Madrid, Barrenechea trova la rete nella sfida in Portogallo tra Benfica e Qarabag. I due ex calciatori bianconeri hanno sbloccato le rispettive partite e portato avanti le rispettive squadre, che però poi hanno subito la rimonta e hanno rimediato la sconfitta. Il Real, infatti, dopo essere andato sotto al 22’ con la rete di Weah, è riuscito a ribaltare il risultato grazie alla doppietta su rigore di Mbappé (29’ e 81’). La formazione di Xabi Alonso, inoltre, ha giocato in inferiorità numerica dal 72’ per l’espulsione di Carvajal.