Vlahovic bomber Juve: "Superato un momento difficile, ho trovato la forza di andare avanti"

Una serata davvero pazzesca allo Stadium. La Juventus riesce a racciuffare il Dortmund all'ultimo secondo disponibile della partita, chiudendo con il risultato di 4-4 . L'inzuccata di Kelly , secondo consecutivo dopo quello all'Inter, regala una gioia incontenibile ai compagni, alla panchina e a tutti i tifosi all'Allianz. Ma il protagonista della gara con i tedeschi è Dusan Vlahovic . Entrato dalla panchina, il serbo firma due gol e l'assist proprio per la quarte rete del difensore. Una prestazione superlativa e una voglia di lasciare il segno davvero implacabile, anche di lasciarsi alle spalle un'estate particolare tra voci di mercato e tante critiche ricevute: "Non è stato un periodo facile" racconta al termine del'incontro.

La fame di Vlahovic: "Voglio migliorarmi ancora"

Proprio Vlahovic a Sky Sport analizza la gara con il Dortmund: "Credo che tutto arriva con l'esperienza. Siamo una squadra giovane, però dobbiamo giocare meglio, leggere le situazioni e chiuderla prima. Non possiamo prende gol subito dopo averlo fatto. Importante che non abbiamo perso". Per la terza volta, dopo i due in campionato, segna entrando dalla panchina: "Non lo so. Sta al mister decidere, sono a disposizione perché a me cambia poco entrare o giocare dall'inizio. Da sempre gioco titolare, quindi non saprei ma con i cinque cambi la squadra può cambiare sempre. Io voglio aiutare la Juve a dare il massimo e ottenere i risultati. Io rispetto le scelte del mister, a tutti piacerebbe giocare dall'inizio, cercherò di metterlo in difficoltà".

Il momento difficile e i complimenti di Del Piero

Una prestazione positiva dopo un'estate difficile per Vlahovic: "No, non provo rabbia, ma non è stato un periodo facile. Il 99% delle cose uscite non corrispondevano al vero. Ho trovato la forza dentro di andare avanti. Ho tanta fame e voglia di migliorarmi. Le mie aspettative sono alte, sempre. Gioco in una squadra fantastica, uno dei club migliori del mondo. Quando ero più giovane le critiche mi turbavano di più, ora sono migliorato sotto questo aspetto, ma posso lavorare ancora tanto". A seguire poi i tanti complimenti ricevuti proprio da Alex Del Piero. La leggenda bianconero spende bellissime parole per il serbo: "Bravo, ti faccio i complimenti per l'atteggiamento e la prestazione, due gol e un assist. Bravo Dusan".

