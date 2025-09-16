Tudor, furia sull'arbitro poi il sorriso da Champions: "Troppi gol? Dietro sì, ma davanti no!"

Un grande sorriso per Igor Tudor, soprattutto dopo aver riacciuffato un match che sembrava perso nel recupero contro il Borussia Dortmund. Il colpo di testa di Kelly, invece, ha regalato un punto d'oro alla Juventus per come si era messa la gara in quel momento e andando a vedere gli episodi, soprattutto i due rigori (non dato alla Juve e concesso ai tedeschi un po' generoso), forse avrebbe meritato qualcosa di più. Un 4-3 contro l'Inter e il 4-4 in Champions e proprio nel post gara il tecnico ha scherzato: "Troppi gol presi dietro, ma non troppi fatti in avanti! Scherzo ma è vero, così ogni gara non si finisce più".
Tudor e il calcio cambiato
Igor Tudor a Sky Sport ha analizzato la partita: "Una gara fatta dopo tre giorni da quella contro l'Inter, grande difficoltà dal punto di vista energetico nel secondo tempo. Si è visto contro una squadra fortissima che pochi giorni fa ha avuto una sfida facilissima. Grande panchina, anche stavolta chi entra fa la differenza: complimenti, è un bel segnale. Abbiamo avuto qualche problemino di gamba, nell'arrivare, ma davanti siamo pericolosi. I gol subìti si dovevano evitare con la squadra schierata, bassa. Ma c'è anche qualità individuale, ce l'hanno loro come ce l'ha avuta Kenan. In queste circostanze non si poteva fare meglio". Su Vlahvoic e Zhegrova entrati bene: "Ormai con 5 cambi e tutte queste partite veramente non ci sono titolari, lo ribadisco tutti i giorni ai ragazzi. Le partite si decidono gli ultimi 20', chi entra può decidere. Con 5 cambi è cambiato il calcio. Il problema è che si è giocato con l'Inter sabato e oggi è martedì: ieri c'era la rifinitura. Kenan era bianco! Ma va accettato, ho un grande gruppo e prendiamo questo punto, che per come si era messa sembrano tre. In questo momento era il massimo che si poteva fare. Non è facile, quando ci sono quattro giorni mi viene più facile".
Le scelte di Tudor: da Vlahovic a Koopmeiners
Il tecnico ha proseguito nell'analisi soffermandosi sulle scelte: "Ma era giusto far giocare Dusko (Vlahovic) con l'Inter, e poi stasera far giocare David e Openda che sono giocatori importanti. Ci sta dare continuità a Koopmeiners. Ci sono partite nelle partite, quando devi spingere diventa anche più facile. Coi 5 cambi è importanti scegliere, a volte si indovina e a volte no: devono essere tutti importanti, serve mostrare motivazione". Del Piero poi ha chiesto a Tudor come stesse, che ha risposto: "Bene... c'è bisogno di recuperare". Poi Alex ha affermato: "La Juve, comunque, ha fatto 8 gol in 2 partite. Questo senso di rivalsa, senso di appartenzenza che provi a dare ai giocatori a me piace molto. Tu lo sai bene visto che hai anche giocato alla Juve, e la squadra l'ha recepito visto come esulta". E il croato ha risposto: "Spirito e voglia di lavorare è partenza e arrivo, poi dopo si aggiungono le cose di calcio, i dettagli, le scelte. Ci è mancato anche Chico (Conceicao ndr) che è giocatore importante, che ci lega. Cambiaso ha giocato dopo 15-20 giorni, Bremer è reduce da un infortunio lungo: tutte queste problematiche vanno tenute in considerazione. Ma sono contento: ora c'è da recuperare bene e andare sabato a Verona".
Conferenza Tudor
In conferenza Tudor ha sottolineato quale partita gli ia piaciuta di più: "Più sabato scorso perché abbiamo vinto… Mi sono piaciute tutte e due le Juventus. Non era facile, si è giocato contro una squadra molte forte. Faccio i complimenti ai ragazzi perché in questo momento non si poteva fare di più". Sui gol subiti: "Non credo che succederanno tante partite come queste ultime due. Sono state particolari e contro due squadre fortissime. Faccio fatica a dire perché, non ho una risposta precisa alla domanda". Sui gol dalla panchina: "È un tema importante. Vedo grande spirito, è un bel segnale per l’allenatore. È importante chi inizia ma poi è alla fine che si vede il risultato finale appunto. I ragazzi lo stanno comprendendo ed è una cosa molto bella cosa".
I fischi a Koopmeiners e motto Juve
Il tecnico croato poi si è soffermato sui fischi a Koopmeiners: "Non voglio commentare su Koopmeiners perché mi fate sempre la domanda su di lui. Si gioca ogni tre giorni, tutti entrano ed escono. Le scelte fan parte del mio lavoro, per me era giusto far così. Vedremo la condizione della squadra, come stanno i giocatori, chi è l’avversario. Ci sono tanti dettagli a cui deve pensare un allenatore". Poi quel fino alla fine da motto Juve: "Giusto per le ultime gare. Non si programma niente, si lavora quotidianamente sulla voglia di fare la partita. La mentalità non la ottieni parlando, ma lavorando. È una bella sensazione. A nessuno piace prendere così tanti gol ma si lavora mantenendo questa cosa qua. Non credo che saranno tante partite come queste due qua. È una particolarità".
"L'arbitro ci ha danneggiato"
Sul risultato finale e il punto conquistato: "Chiaramente è una cosa molto positiva. Se questa partita si fosse giocata sabato, ad una settimana dall’Inter, non finiva così. All’intervallo ho visto le facce dei giocatori erano bianche, erano morti. I gol presi sono frutto della stanchezza. Yildiz era così stanco che sarebbe stato da togliere all’intervallo… Manca freschezza, gamba. Questo arbitro ci ha danneggiato, c’era un rigore per noi nel primo tempo. Va detto anche questo...". Sulla posizione degli attaccanti: "Dipende dalle partite. Quando siamo più vicini alla porta David fa meno fatica, ma è differenza di caratteristiche. Abbiamo giocato anche un po’ asimmetrici". A chiudere: "La squadra ha dato tutto. Ha fatto cose buone e altre meno. Noi dobbiamo essere proprio tirati al massimo per fare risultato. Non possiamo abbassarci neanche un centimetro sulla qualità per dare fastidio. Se ci abbassiamo un po’ no…".
Tudor profetico su Zhegrova
Tudor, a pochi minuti da Juve-Borussia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha risposto proprio a una precisa domanda su Zhegrova. L'attaccante, arrivato negli ultimi giorni di mercato, è stato chiamato per la prima volta dal tecnico per andare in panchina, mentre ha dovuto osservare i compagni nel match contro l'Inter di sabato scorso. Nel finale della gara contro il Dortmund c'è stato bisogno di inserirlo e ha fatto subito vedere movimenti interessanti. Proprio il tecnico croato ha detto così sull'ex Lilla: "Deve lavorare, però giusto farlo venire: vediamo, se c'è bisogno una parte piccola di partita la può fare".
