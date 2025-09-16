Tudor, furia sull'arbitro poi il sorriso da Champions: "Troppi gol? Dietro sì, ma davanti no!"

Un grande sorriso per Igor Tudor , soprattutto dopo aver riacciuffato un match che sembrava perso nel recupero contro il Borussia Dortmund . Il colpo di testa di Kelly , invece, ha regalato un punto d'oro alla Juventus per come si era messa la gara in quel momento e andando a vedere gli episodi, soprattutto i due rigori ( non dato alla Juve e concesso ai tedeschi un po' generoso), forse avrebbe meritato qualcosa di più. Un 4-3 contro l' Inter e il 4-4 in Champions e proprio nel post gara il tecnico ha scherzato: "Troppi gol presi dietro, ma non troppi fatti in avanti! Scherzo ma è vero, così ogni gara non si finisce più".

Tudor e il calcio cambiato

Igor Tudor a Sky Sport ha analizzato la partita: "Una gara fatta dopo tre giorni da quella contro l'Inter, grande difficoltà dal punto di vista energetico nel secondo tempo. Si è visto contro una squadra fortissima che pochi giorni fa ha avuto una sfida facilissima. Grande panchina, anche stavolta chi entra fa la differenza: complimenti, è un bel segnale. Abbiamo avuto qualche problemino di gamba, nell'arrivare, ma davanti siamo pericolosi. I gol subìti si dovevano evitare con la squadra schierata, bassa. Ma c'è anche qualità individuale, ce l'hanno loro come ce l'ha avuta Kenan. In queste circostanze non si poteva fare meglio". Su Vlahvoic e Zhegrova entrati bene: "Ormai con 5 cambi e tutte queste partite veramente non ci sono titolari, lo ribadisco tutti i giorni ai ragazzi. Le partite si decidono gli ultimi 20', chi entra può decidere. Con 5 cambi è cambiato il calcio. Il problema è che si è giocato con l'Inter sabato e oggi è martedì: ieri c'era la rifinitura. Kenan era bianco! Ma va accettato, ho un grande gruppo e prendiamo questo punto, che per come si era messa sembrano tre. In questo momento era il massimo che si poteva fare. Non è facile, quando ci sono quattro giorni mi viene più facile".

Le scelte di Tudor: da Vlahovic a Koopmeiners

Il tecnico ha proseguito nell'analisi soffermandosi sulle scelte: "Ma era giusto far giocare Dusko (Vlahovic) con l'Inter, e poi stasera far giocare David e Openda che sono giocatori importanti. Ci sta dare continuità a Koopmeiners. Ci sono partite nelle partite, quando devi spingere diventa anche più facile. Coi 5 cambi è importanti scegliere, a volte si indovina e a volte no: devono essere tutti importanti, serve mostrare motivazione". Del Piero poi ha chiesto a Tudor come stesse, che ha risposto: "Bene... c'è bisogno di recuperare". Poi Alex ha affermato: "La Juve, comunque, ha fatto 8 gol in 2 partite. Questo senso di rivalsa, senso di appartenzenza che provi a dare ai giocatori a me piace molto. Tu lo sai bene visto che hai anche giocato alla Juve, e la squadra l'ha recepito visto come esulta". E il croato ha risposto: "Spirito e voglia di lavorare è partenza e arrivo, poi dopo si aggiungono le cose di calcio, i dettagli, le scelte. Ci è mancato anche Chico (Conceicao ndr) che è giocatore importante, che ci lega. Cambiaso ha giocato dopo 15-20 giorni, Bremer è reduce da un infortunio lungo: tutte queste problematiche vanno tenute in considerazione. Ma sono contento: ora c'è da recuperare bene e andare sabato a Verona".