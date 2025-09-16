Dortmund, Kovac sorride amaro: "Primo tempo dominato, contento dei quattro gol alla Juve"

© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
TORINO - Pareggio amaro per il Borussia Dortmund nella prima di Champions League che avanti 4-2 si fa recuperare sul 4-4 dalla Juventus. L'allenatore dei bavaresi Niko Kovac ha parlato così in conferenza stampa: "Possiamo dividere la partita in due parti e la squadra ha fatto veramente una bella performance. La Juventus è una fantastica squadra e noi abbiamo giocato benissimo e sono estremamente contento. Dobbiamo esser dispiaciuti per gli ultimi due gol, ma abbiamo fatto una prestazione apicale. Sono felice della prova dei miei giocatori".
Differenze tra primo e secondo tempo
"Abbiamo dominato nel primo tempo, ma dovevamo andare in profondità ed essere più dinamici, dovevamo trovare più posizione nell’area sinistra. Abbiamo cercato di andare più vicino alla porta, molte cose sono andate bene, altre no. Nel secondo tempo siamo stati migliori e abbiamo sbagliato solo nel finale, questo mi ha deluso perchè dovevamo fare meglio nel finale".
Sul finale
"Quando sbagli devi imparare subito la lezione. Noi volevamo andare avanti anche nel finale e questa cosa non ha portato dei benefici, ma non voglio rimproverare nessuno. Voglio congratularmi con i miei ragazzi, perchè abbiamo fatto quattro gol qua a Torino".
© RIPRODUZIONE RISERVATA