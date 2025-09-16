Dortmund, Kovac sorride amaro: "Primo tempo dominato, contento dei quattro gol alla Juve"

Differenze tra primo e secondo tempo

- Pareggio amaro per ilnella prima di Champions League che avanti 4-2 si fa recuperare sul 4-4 dalla Juventus . L'allenatore dei bavaresiha parlato così in conferenza stampa: "Possiamo dividere la partita in due parti e la squadra ha fatto veramente una bella performance. La Juventus è una fantastica squadra e noi abbiamo giocato benissimo e sono estremamente contento. Dobbiamo esser dispiaciuti per gli ultimi due gol, ma abbiamo fatto una prestazione apicale. Sono felice della prova dei miei giocatori".

"Abbiamo dominato nel primo tempo, ma dovevamo andare in profondità ed essere più dinamici, dovevamo trovare più posizione nell’area sinistra. Abbiamo cercato di andare più vicino alla porta, molte cose sono andate bene, altre no. Nel secondo tempo siamo stati migliori e abbiamo sbagliato solo nel finale, questo mi ha deluso perchè dovevamo fare meglio nel finale".