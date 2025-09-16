Yildiz e Del Piero, Dortmund e il gol da 10 Juve svelato in tv: "Il segreto è il doppio effetto"

Una serata magica, un risultato folle e per Kenan Yildiz una perla quasi identica a quella del suo idolo. Juve-Borussia finisce 4-4, e se le copertine sono per Kelly , autore del gol del pari a tempo praticamente scaduto, non passa inosservata la perla realizzata dal numero 10 bianconero . Negli studi di Sky Sport, prima della partita, in onda proprio la rete che 'Pinturicchio' segnò 30 anni fa ai gialloneri in Champions. Stasera la magia la ripete Yildiz, e non può ovviamente mancare il siparietto tra i due nel post partita.

Juve-Dortmund, siparietto tra Yildiz e Del Piero

A Yildiz viene fatto vedere il gol di Del Piero al Dortmund siglato nel settembre 1995: "Il suo è anche meglio", dice il 10 bianconero con grande sincerità. Alex gli chiede: "Complimenti per la partita, il gol che hai fatto è strepitoso. Ne sono felice perché anche a me piaceva segnare così. Cosa ti è passato per la mente prima di tirare? E' stato istintivo o pensavi già di farlo?". Yildiz risponde: "Istintivo: quando è arrivata la palla ho visto un po' di spazio libero e l'ho mandata dentro in slow motion. Sono felice di aver segnato un gol così bello e sono felice per la squadra".

Del Piero esalta la rete del turco e, visibilmente emozionato, svela il segreto di questo tipo di tiro: "Che traiettoria: rientra da destra a sinistra ma anche dall'altro verso il basso, c'è il doppio effetto! Complimenti ancora!". Yildiz risponde ridendo: "Complimenti anche a te per il tuo!". Intanto negli studi di Sky viene fatto notare come 10 bianconero appaia più al centro di questa Juve: "Abbiamo iniziato bene la stagione, sono felice di aiutare la squadra. Voglio fare sempre il meglio per la squadra". Le risposte iniziano ad accorciarsi, con grande onestà il turco ammette: "Scusate, sono un po' stanco! Tudor chiede tanto per la fase difensiva? Si, un po' si!". Tanta stanchezza, ma una notte magica da ricordare: un folle 4-4, con tanto di gol... 'alla Del Piero'.

