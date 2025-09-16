Yildiz e Del Piero, Dortmund e il gol da 10 Juve svelato in tv: "Il segreto è il doppio effetto"

Una serata magica, un risultato folle e per Kenan Yildiz una perla quasi identica a quella del suo idolo. Juve-Borussia finisce 4-4, e se le copertine sono per Kelly, autore del gol del pari a tempo praticamente scaduto, non passa inosservata la perla realizzata dal numero 10 bianconero. Negli studi di Sky Sport, prima della partita, in onda proprio la rete che 'Pinturicchio' segnò 30 anni fa ai gialloneri in Champions. Stasera la magia la ripete Yildiz, e non può ovviamente mancare il siparietto tra i due nel post partita.
Juve-Dortmund, siparietto tra Yildiz e Del Piero
A Yildiz viene fatto vedere il gol di Del Piero al Dortmund siglato nel settembre 1995: "Il suo è anche meglio", dice il 10 bianconero con grande sincerità. Alex gli chiede: "Complimenti per la partita, il gol che hai fatto è strepitoso. Ne sono felice perché anche a me piaceva segnare così. Cosa ti è passato per la mente prima di tirare? E' stato istintivo o pensavi già di farlo?". Yildiz risponde: "Istintivo: quando è arrivata la palla ho visto un po' di spazio libero e l'ho mandata dentro in slow motion. Sono felice di aver segnato un gol così bello e sono felice per la squadra".
Del Piero esalta la rete del turco e, visibilmente emozionato, svela il segreto di questo tipo di tiro: "Che traiettoria: rientra da destra a sinistra ma anche dall'altro verso il basso, c'è il doppio effetto! Complimenti ancora!". Yildiz risponde ridendo: "Complimenti anche a te per il tuo!". Intanto negli studi di Sky viene fatto notare come 10 bianconero appaia più al centro di questa Juve: "Abbiamo iniziato bene la stagione, sono felice di aiutare la squadra. Voglio fare sempre il meglio per la squadra". Le risposte iniziano ad accorciarsi, con grande onestà il turco ammette: "Scusate, sono un po' stanco! Tudor chiede tanto per la fase difensiva? Si, un po' si!". Tanta stanchezza, ma una notte magica da ricordare: un folle 4-4, con tanto di gol... 'alla Del Piero'.
