Capello avverte Tudor e ironizza sul gol di Kelly: “Se l’avessi preso io…”

Oltre ad Alex Del Piero, anche Fabio Capello è stato tra gli ospiti dello studio di Sky Sport per la prima partita stagionale della Juventus in Champions League contro il Borussia Dortmund. L'ex allenatore, già nel prepartita, aveva commentato così le scelte di Tudor: "La formazione mi ha sorpreso. Dopo l'Inter è un'altra squadra. Tudor ha preparato la gara in questo modo, guarda gli avversari, li studia e mette in campo giocatori che possono mettere in difficoltà il Dortmund. Tutti giocatori di corsa da McKennie a Koopmeiners, messo in mezzo al campo, ruolo in cui secondo me può rendere di più. Mi sorprende non vedere Gatti. Una squadra di corsa e meno di ragionamento, che può dare rifornimenti agli attaccanti".
Juve, Capello: "Tudor dovrà aiutare Di Gregorio"
Nel post partita Capello ha invece analizzato l'andamento della gara, con l'incredibile 4-4 finale: "Primo tempo c'è stato un tiro in porta di Thuram e basta. Nella ripresa una squadra più viva con Locatelli che ha aperto il campo e Vlahovic con la sua velocità che ha creato pericoli. Questa è stata la chiave, bravo Tudor che ha corretto la squadra". Invece sul momento no di Michele Di Gregorio, autore di una prova negativa contro il Borussia Dortmund: "Secondo me Tudor dovrà lavorare molto su Di Gregorio: aiutarlo, stargli vicino".
Capello: "Vlahovic è stato la chiave"
Infine l'ex allenatore ha sottolineato la prestazione di Dusan Vlahovic, protagonista con una doppietta e l'assist decisivo dalla panchina: "Nella ripresa la squadra era più viva, girava meglio. Ha messo in difficoltà l'avversario, soprattutto con l'ingresso di Vlahovic. Ha creato problemi con la sua velocità, prima non c'era e non c'era nemmeno la profondità. Lui è stato la chiave. Quindi bisogna dire bravo a Igor Tudor, che ha corretto la squadra in corsa, e bravo Vlahovic. Certo, se avessi preso io un gol come quello di Kelly alla fine con i quattro difensori che guardano la palla... (ride, ndr). Però era la prima".
