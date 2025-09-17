Capello avverte Tudor e ironizza sul gol di Kelly: “Se l’avessi preso io…”

Oltre ad Alex Del Piero , anche Fabio Capello è stato tra gli ospiti dello studio di Sky Sport per la prima partita stagionale della Juventus in Champions League contro il Borussia Dortmund . L'ex allenatore, già nel prepartita, aveva commentato così le scelte di Tudor : "La formazione mi ha sorpreso. Dopo l' Inter è un'altra squadra. Tudor ha preparato la gara in questo modo, guarda gli avversari, li studia e mette in campo giocatori che possono mettere in difficoltà il Dortmund. Tutti giocatori di corsa da McKennie a Koopmeiners , messo in mezzo al campo, ruolo in cui secondo me può rendere di più. Mi sorprende non vedere Gatti . Una squadra di corsa e meno di ragionamento, che può dare rifornimenti agli attaccanti".

Juve, Capello: "Tudor dovrà aiutare Di Gregorio"

Nel post partita Capello ha invece analizzato l'andamento della gara, con l'incredibile 4-4 finale: "Primo tempo c'è stato un tiro in porta di Thuram e basta. Nella ripresa una squadra più viva con Locatelli che ha aperto il campo e Vlahovic con la sua velocità che ha creato pericoli. Questa è stata la chiave, bravo Tudor che ha corretto la squadra". Invece sul momento no di Michele Di Gregorio, autore di una prova negativa contro il Borussia Dortmund: "Secondo me Tudor dovrà lavorare molto su Di Gregorio: aiutarlo, stargli vicino".

Capello: "Vlahovic è stato la chiave"

Infine l'ex allenatore ha sottolineato la prestazione di Dusan Vlahovic, protagonista con una doppietta e l'assist decisivo dalla panchina: "Nella ripresa la squadra era più viva, girava meglio. Ha messo in difficoltà l'avversario, soprattutto con l'ingresso di Vlahovic. Ha creato problemi con la sua velocità, prima non c'era e non c'era nemmeno la profondità. Lui è stato la chiave. Quindi bisogna dire bravo a Igor Tudor, che ha corretto la squadra in corsa, e bravo Vlahovic. Certo, se avessi preso io un gol come quello di Kelly alla fine con i quattro difensori che guardano la palla... (ride, ndr). Però era la prima".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE