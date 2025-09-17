Del Piero incorona Tudor: “Ridata compattezza alla Juve”. Poi mette a nudo il problema principale

A commentare l'incredibile 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund in Champions League c'era anche Alessandro Del Piero . L'ex capitano bianconero è stato ospite dello studio di Sky Sport in cui ha ricordato il suo esordio assoluto nella massima competizione europea: "Era tutto nuovo, tutto bello. Io ero felice di andare in panchina, poi esordii subentrando a Roberto (Baggio ndr). Ci scambiavamo già commenti in dialetto. È un grande motivo d’orgoglio, è un bel passo che devi poi meritarti". Sulla formazione iniziale e gli attaccanti scelti: "Essendo tutti giocatori abbastanza mobili, avranno il compito di ricoprire diverse posizioni. Nel calcio di oggi devi avere giocatori bravi a giocare in posizioni che non sono tue. Yildiz è una certezza sotto molti aspetti, sarò curioso di vedere David e Openda insieme".

Juve, Del Piero esalta Tudor

Le riflessioni di Del Piero si sono posate anche sul lavoro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus: "Ha sempre dato dimostrazione di intelligenza, di sapere dove sia e che all'inizio sei ospite ma poi devi prendere responsabilità e agire. Con meno parole. Igor è un uomo d'azione e si è calato molto bene nella Juventus, che conosce bene da sempre. E il fatto che ricordi certi aneddoti significa che era molto attento e questo è fondamentale per un percorso da allenatore. Poi ha personalità e ha ridato compattezza, solidità e senso di appartenenza alla Juventus rispetto alla squadra che aveva finito la scorsa stagione. Il mondo Juve è diverso dagli altri, ha necessità di alcune cose radicate, dentro, e ben presente nell'ambiente".

Del Piero: "Questo pari vale più di un punto"

Nel post partita l'ex attaccante ha quindi sottolineato il valore della rimonta bianconera: "Per cuore ma non solo. Due squadre diverse, più bloccate nel primo tempo. Poi c'è sempre la tendenza a sottovalutarla questa squadra (il Dortmund ndr). La squadra è stata brava a trovare nuove energie, fino alla fine come il motto dice. Tanti segnali positivi e vale più di un punto, ma tre per la consapevolezza". Invece sulla prestazione non positiva di Di Gregorio che deve tornare ai suoi livelli: "Credo che abbia qualità per farlo. Ha fatto una parata di coraggio e di posizione non semplice stasera, chiaro che se prendi tanti tiri capita anche che prendi 3 o 4 gol".