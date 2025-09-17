Del Piero incorona Tudor: “Ridata compattezza alla Juve”. Poi mette a nudo il problema principale

A commentare l'incredibile 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund in Champions League c'era anche Alessandro Del Piero. L'ex capitano bianconero è stato ospite dello studio di Sky Sport in cui ha ricordato il suo esordio assoluto nella massima competizione europea: "Era tutto nuovo, tutto bello. Io ero felice di andare in panchina, poi esordii subentrando a Roberto (Baggio ndr). Ci scambiavamo già commenti in dialetto. È un grande motivo d’orgoglio, è un bel passo che devi poi meritarti". Sulla formazione iniziale e gli attaccanti scelti: "Essendo tutti giocatori abbastanza mobili, avranno il compito di ricoprire diverse posizioni. Nel calcio di oggi devi avere giocatori bravi a giocare in posizioni che non sono tue. Yildiz è una certezza sotto molti aspetti, sarò curioso di vedere David e Openda insieme".
Juve, Del Piero esalta Tudor
Le riflessioni di Del Piero si sono posate anche sul lavoro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus: "Ha sempre dato dimostrazione di intelligenza, di sapere dove sia e che all'inizio sei ospite ma poi devi prendere responsabilità e agire. Con meno parole. Igor è un uomo d'azione e si è calato molto bene nella Juventus, che conosce bene da sempre. E il fatto che ricordi certi aneddoti significa che era molto attento e questo è fondamentale per un percorso da allenatore. Poi ha personalità e ha ridato compattezza, solidità e senso di appartenenza alla Juventus rispetto alla squadra che aveva finito la scorsa stagione. Il mondo Juve è diverso dagli altri, ha necessità di alcune cose radicate, dentro, e ben presente nell'ambiente".
Del Piero: "Questo pari vale più di un punto"
Nel post partita l'ex attaccante ha quindi sottolineato il valore della rimonta bianconera: "Per cuore ma non solo. Due squadre diverse, più bloccate nel primo tempo. Poi c'è sempre la tendenza a sottovalutarla questa squadra (il Dortmund ndr). La squadra è stata brava a trovare nuove energie, fino alla fine come il motto dice. Tanti segnali positivi e vale più di un punto, ma tre per la consapevolezza". Invece sulla prestazione non positiva di Di Gregorio che deve tornare ai suoi livelli: "Credo che abbia qualità per farlo. Ha fatto una parata di coraggio e di posizione non semplice stasera, chiaro che se prendi tanti tiri capita anche che prendi 3 o 4 gol".
Del Piero-Yildiz, l'emozione per il gol a giro
Momento speciale poi nel momento dell'intervista ad Yildiz, a cui viene fatto vedere il gol di Del Piero proprio contro il Borussia Dortmund: "Il suo è anche meglio", dice il 10 bianconero. Alex gli chiede: "Complimenti, per la partita, il gol che hai fatto è strepitoso. Ne sono felice perché anche a me piaceva segnare così. Cosa ti è passato per la mente prima di tirare? E' stato istintivo o pensavi già di farla?". Yildiz risponde: "Istintivo: quando è arrivata la palla ho visto un po' di spazio libero e l'ho mandata dentro in slow motion. Sono felice di aver segnato un gol così bello e sono felice per la squadra". Del Piero esalta la rete del turco, visibilmente emozionato: "Che traiettoria: rientra da destra a sinistra ma anche dall'altro verso il basso, c'è il doppio effetto! Complimenti ancora!". E Yildiz risponde ridendo: "Complimenti anche a te per il tuo!". Il 10 bianconero sembra essere più al centro di questa Juve: "Abbiamo iniziato bene la stagione, sono felice di aiutare la squadra. Voglio fare sempre il meglio per la squadra. Scusate, sono un po' stanco! Tudor chiede tanto per la fase difensiva? Sì, un po' sì!".
Juve, gli aspetti da migliorare per Del Piero
Infine Del Piero si è soffermato anche sugli aspetti da migliorare di questa Juventus come la fase difensiva: "La Juve gioca con due centrocampisti. Se a turno Thuram o Koopmeiners si sganciano in avanti quella zona resta scoperta. Difesa e centrocampo bassi, provano a fare densità, ma oggi c'erano giocatori che tiravano da ogni posizione, calciano mine. Serve lavorare su questa dimensione, chiaro se questo raccordo lo devono fare solo 2 a centrocampo da qualche parte paghi. A volte vedi gol evitabili, ma il calcio è anche un po' cambiato. Il quarto gol di Kelly ad esempio: prima il difensore poteva fare lavoro sporco che oggi non puoi. O prendi il tempo o altrimenti se ti comporti così ti danno rigore contro".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
A commentare l'incredibile 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund in Champions League c'era anche Alessandro Del Piero. L'ex capitano bianconero è stato ospite dello studio di Sky Sport in cui ha ricordato il suo esordio assoluto nella massima competizione europea: "Era tutto nuovo, tutto bello. Io ero felice di andare in panchina, poi esordii subentrando a Roberto (Baggio ndr). Ci scambiavamo già commenti in dialetto. È un grande motivo d’orgoglio, è un bel passo che devi poi meritarti". Sulla formazione iniziale e gli attaccanti scelti: "Essendo tutti giocatori abbastanza mobili, avranno il compito di ricoprire diverse posizioni. Nel calcio di oggi devi avere giocatori bravi a giocare in posizioni che non sono tue. Yildiz è una certezza sotto molti aspetti, sarò curioso di vedere David e Openda insieme".
Juve, Del Piero esalta Tudor
Le riflessioni di Del Piero si sono posate anche sul lavoro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus: "Ha sempre dato dimostrazione di intelligenza, di sapere dove sia e che all'inizio sei ospite ma poi devi prendere responsabilità e agire. Con meno parole. Igor è un uomo d'azione e si è calato molto bene nella Juventus, che conosce bene da sempre. E il fatto che ricordi certi aneddoti significa che era molto attento e questo è fondamentale per un percorso da allenatore. Poi ha personalità e ha ridato compattezza, solidità e senso di appartenenza alla Juventus rispetto alla squadra che aveva finito la scorsa stagione. Il mondo Juve è diverso dagli altri, ha necessità di alcune cose radicate, dentro, e ben presente nell'ambiente".
Del Piero: "Questo pari vale più di un punto"
Nel post partita l'ex attaccante ha quindi sottolineato il valore della rimonta bianconera: "Per cuore ma non solo. Due squadre diverse, più bloccate nel primo tempo. Poi c'è sempre la tendenza a sottovalutarla questa squadra (il Dortmund ndr). La squadra è stata brava a trovare nuove energie, fino alla fine come il motto dice. Tanti segnali positivi e vale più di un punto, ma tre per la consapevolezza". Invece sulla prestazione non positiva di Di Gregorio che deve tornare ai suoi livelli: "Credo che abbia qualità per farlo. Ha fatto una parata di coraggio e di posizione non semplice stasera, chiaro che se prendi tanti tiri capita anche che prendi 3 o 4 gol".